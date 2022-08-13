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Общество

Пензенская область перешла из красной зоны в оранжевую

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В субботу, 13 августа, региональный оперативный штаб сообщил о 95 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки. 14 человек госпитализировано.

44 заболевших - жители Пензы, 9 - Бессоновского района, 7 - города Заречного.

По 6 случаев зарегистрировано в Сердобском и Тамалинском районах, 4 - в Кузнецком, по 3 - в Городищенском и Сосновоборском, по 2 - в Колышлейском и Пензенском, по 1 - в Башмаковском, Земетчинском, Иссинском, Лопатинском, Лунинском, Мокшанском, Наровчатском, Никольском и Спасском районах.

Общее количество случаев коронавирусной инфекции с начала эпидемии в регионе достигло 190 062. За это время 182 772 пациента выздоровели, 6 014 скончались (в том числе 2 - за минувший день).

По данным портала стопкоронавирус.рф, Пензенская область перешла из красной зоны в оранжевую (в ней за 7 суток выявили от 91 до 150 случаев COVID-19 на 100 000 населения, в красной - свыше 150). Последний раз регион попадал в эту зону в апреле.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото № 2 стопкоронавирус.рф
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Гость||

Я не понял. Что такое эта палитра, это хорошо или плохо?

Гость||

До праздника Покш Эрзян Чи не вздумайте вводить масляный режим, гульнуть охота.

Гость||

Масочный*

Гость||

Завтра на ярмаке медовой соберут деньжат и ковидла попрёт в гору...

Делайте ставки господа!

Гость||

наша дела теляче.

Гость||

15.13 Ваше, да!

Гость||

15.02,это точно.

Гость||

Гость писал(a):

Завтра на ярмаке медовой соберут деньжат и ковидла попрёт в гору...

Делайте ставки господа!

Вы серьёзно? Раздутая болезнь до размеров пандемии уже не "канает"! А если вы имеете ввиду бессимптомное течение болезни или пневмонию без поражения лёгких, то более несуразной чуши придумать невозможно! Не позорьтесь, повторяя "новость про ковид"...

Гость||

Гость писал(a):

Я не понял. Что такое эта палитра, это хорошо или плохо?
Ну смотри. Если моча была красная а сегодня стала оранжевая значит пациент идёт на поправку.

Гость||

Гость писал(a):

Вы серьёзно? Раздутая болезнь до размеров пандемии уже не "канает"! А если вы имеете ввиду бессимптомное течение болезни или пневмонию без поражения лёгких, то более несуразной чуши придумать невозможно! Не позорьтесь, повторяя "новость про ковид"...
Бред идиота твой обсёр. Скройся. Без тебя дебилов хватает.

Гость||

чета там переходит куда-то, а мы как бухали так и бухаем

Гость||

Гость писал(a):

Бред идиота твой обсёр. Скройся. Без тебя дебилов хватает.
Ну ты и ... Если тебе скажут, что в электрической розетке напряжение 220 вольт, а ток равен нулю, его там совсем-совсем нет, ты и в это поверишь? Ну ты и дебил... Пневмония - это заболевание с поражением лёгких, сопровождается высокой температурой, и говорить о бессимптомном заболевании без поражения лёгких могут только кретины, для которых телевизор - истина в последней инстанции... Включи мозги, начни ими пользоваться! Или не привык?

Гость||

Вот охота вам спорить. В сентябре влупят нам всем масочный режим и...вуаля. так шта расслабьте анусы и наслаждайтесь.

Гость||

а почему в тундре красная зона? там и народа-то нет, оленей посчитали? вот брехня эта статистика, просто наглая ложь!

Гость||

Когда по 30 чел в день было, то красная зона, а сейчас по 100 и оранжевая, каа они считают?

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Имя: Гость
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