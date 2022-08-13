13.08.2022 | 13:45

В субботу, 13 августа, региональный оперативный штаб сообщил о 95 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки. 14 человек госпитализировано.

44 заболевших - жители Пензы, 9 - Бессоновского района, 7 - города Заречного.

По 6 случаев зарегистрировано в Сердобском и Тамалинском районах, 4 - в Кузнецком, по 3 - в Городищенском и Сосновоборском, по 2 - в Колышлейском и Пензенском, по 1 - в Башмаковском, Земетчинском, Иссинском, Лопатинском, Лунинском, Мокшанском, Наровчатском, Никольском и Спасском районах.

Общее количество случаев коронавирусной инфекции с начала эпидемии в регионе достигло 190 062. За это время 182 772 пациента выздоровели, 6 014 скончались (в том числе 2 - за минувший день).

По данным портала стопкоронавирус.рф, Пензенская область перешла из красной зоны в оранжевую (в ней за 7 суток выявили от 91 до 150 случаев COVID-19 на 100 000 населения, в красной - свыше 150). Последний раз регион попадал в эту зону в апреле.