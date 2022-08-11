В Пензе временно изменят схему дорожного движения

11.08.2022 | 10:53

В Пензе в воскресенье, 14 августа, изменится схема дорожного движения. В центре города запретят стоянку транспорта и перекроют улицы.

Это связано с празднованием «Пензенского Спаса», которое пройдет у Спасского кафедрального собора, сообщили в пресс-службе мэрии.

С 22:00 13 августа до 16:00 14-го нельзя будет припарковаться по четным и нечетным сторонам на улице Белинского (от Лермонтова до К. Маркса) и на улице К. Маркса (от Кирова до перекрестка Советской и Володарского).

Движение транспорта запретят с 6:00 до 16:00 14 августа на участках улицы Белинского от Лермонтова до К. Маркса и улице К. Маркса от Кирова до перекрестка Советской и Володарского.

Праздник православной культуры «Спас» начнется в 8:00. Жителей и гостей Пензы ждут концертная программа, ярмарка, фестиваль колокольного звона.