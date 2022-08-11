Общество

В Пензе временно изменят схему дорожного движения

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В Пензе в воскресенье, 14 августа, изменится схема дорожного движения. В центре города запретят стоянку транспорта и перекроют улицы.

Это связано с празднованием «Пензенского Спаса», которое пройдет у Спасского кафедрального собора, сообщили в пресс-службе мэрии.

С 22:00 13 августа до 16:00 14-го нельзя будет припарковаться по четным и нечетным сторонам на улице Белинского (от Лермонтова до К. Маркса) и на улице К. Маркса (от Кирова до перекрестка Советской и Володарского).

Движение транспорта запретят с 6:00 до 16:00 14 августа на участках улицы Белинского от Лермонтова до К. Маркса и улице К. Маркса от Кирова до перекрестка Советской и Володарского.

Праздник православной культуры «Спас» начнется в 8:00. Жителей и гостей Пензы ждут концертная программа, ярмарка, фестиваль колокольного звона.

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Источник — фото 2 и 3 www.penza-gorod.ru
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Гость||

Когда там баранотряпки снова введут?

Гость||

Гость писал(a):

Когда там баранотряпки снова введут?
Вот на ярмарке нашаманят и введут...

Ковидла растёт,а они массовые мероприятия устраивают.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Это связано с празднованием «Пензенского Спаса»
У толстопятых города Глупова что в Сурском крае даже спас свой. Блаженные.

Гость||

Как надоели эти непонятные праздники и особенно ограничения на дорогах! Можно же организовать и праздновать, не создавая неудобств для других жителей города. Уверен, что на этом непонятном празднике будет не так уж много народа.

Гость||

Гость писал(a):

Уверен, что на этом непонятном празднике будет не так уж много народа.
На празднике - да. Но там будет ярмарка и это всегда притягивает население.

Гость||

"Праздник" одной конфессии , страдать и терпеть неудобства должны атеисты и верующие других конфессий.

Всё для людей? Может ещё и по просьбам трудящихся масс замутили торговлю?

Гость||

Медовухой угощать будут? Если нет, меня не ждите. У меня все!

Гость||

А на фонтанной площади лошадь в яблоках и мёде обмажут?

Гость||

А мне не понятен термин "православная культура", а есть протестантская культура, католическая культура, баптистская культура? Кто в курсе, поясните разницу в культуре (не в вере!)

Имя: Гость
Комментарий:

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