Общество

Жителей и гостей региона приглашают на «Пензенский Спас»

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Пенза готовится отметить областной праздник православной культуры. В этом году светская его часть поменяет свою локацию и будет проводиться не в сквере Лермонтова около колокольни, а чуть ниже левого бокового входа в самый большой в регионе храм. Что же касается религиозной составляющей, то она останется прежней.

«В 8:00 будет совершена Божественная литургия в Спасском кафедральном соборе, по окончании которой состоится освящение меда. В это же время в начале улицы Московской, на углу от Спасского кафедрального собора, бывшего кинотеатра «Родина», начнется праздник «Пензенский Спас», - сообщил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Планируется, что почетным гостем мероприятия станет президент Российского книжного союза, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

Торжественную церемонию откроет награждение пензенцев, внесших особый вклад в сохранение духовно-нравственных традиций Сурского края. Зрителей ждет большая культурная программа и два сюрприза.

«Это выступление Лены Василек, автора песен группы «Белый день». И самым приятным для пензенцев, наверное, будет узнать, что наш праздник закончится международным фестивалем колокольного звона», - пояснил директор Пензенского областного дома народного творчества Наиль Юсупов.

Традиционно в рамках праздника пройдут выставки изделий художественных промыслов и ремесел всех районов области, ярмарки национальной кухни разных народов, будут организованы фотозоны, всевозможные мастер-классы и многое другое.

«Пензенский Спас» состоится 14 августа в 10:00 на улице Московской, от улицы Карла Маркса до Спасского кафедрального собора.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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