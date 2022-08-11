Общество

Роспотребнадзор перечислил обнаруженные в лагерях нарушения

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За время летней оздоровительной кампании 2022 года в детских лагерях выявили 75 нарушений. Результаты проверок опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

На 13 юридических лиц, ответственных за недостатки, наложили 70 штрафов на сумму 375 тыс. 100 руб. Еще в пяти случаях виновным вынесли предупреждения.

Выявленные проблемы связаны с режимом уборки и обработки помещений и территории, организацией питания (например, несоблюдение правил товарного соседства при хранении продуктов, отсутствие маркировки на рабочем инвентаре, нарушение правил мытья посуды), ведением документации, организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Также были зафиксированы единичные случаи уменьшения объема порций (гарниров и салатов) и несоответствия фактического и примерного меню.

Фактов необоснованной замены блюд, занижения объема порций, снижения сортности и категории продуктов или исключения их отдельных видов не выявлено. Не зарегистрированы и поставки фальсифицированной пищевой продукции.

«По фактам нарушений выданы представления об устранении причин и условий, способствовавших их совершению, исполнение находится на контроле», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

По данным на начало августа, в Пензенской области продолжает функционировать 21 организация отдыха детей и их оздоровления: 9 загородных лагерей, 3 лагеря труда и отдыха и 9 организаций с дневным пребыванием. Охвачено 3 644 детей и подростков.

336 оздоровительных организаций уже завершили работу. В них отдохнуло 26 223 несовершеннолетних.

На старте оздоровительной кампании к качеству питания в лагерях было привлечено особое внимание. Тогда в Сети появились фото из лагеря «Заря», где детей накормили слипшимися макаронами. Как сообщила в ответ директор лагеря Юлия Столярова, им «попалась некачественная партия макарон», а представители минобра заверили, что «дети получают весь необходимый набор полезных веществ: белки, жиры и углеводы».

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Гость||

Отправить в другие лагеря этих проверяющих.

Лет на 15 отправить

Гость||

Гость писал(a):

Отправить в другие лагеря этих проверяющих.

Лет на 15 отправить

Скачи давай.

Гость||

Роспотребнадзор работает только в одну сторону против граждан, как что нибудь блокировать, а как за граждан да же проверить детские лагеря не в состоянии и провести суды и закрытия объектов, а не пустые штрафы в пару десятков тыс., как для своих!

Гость||

Роспотребпозор росзасрал всё.

Брызжут,аки росой в уши и глаза.

Гость||

Гость писал(a):

Отправить в другие лагеря этих проверяющих.

Лет на 15 отправить

Скачи давай.

Скакун?.....

Гость||

Хорошее место лагерем не назовут

Гость||

Гость писал(a):

Роспотребнадзор работает только в одну сторону против граждан, как что нибудь блокировать
Что там тебе дурачку Роспотребнадзор заблокировал?

Гость||

Гость писал(a):

Что там тебе дурачку Роспотребнадзор заблокировал?
Ты дрочишь что ли там на своего дурачка)))))?

Гость||

У этого мастурбатора ПИ тут все дурачки.

Проснётся и наяриваИт.Трудоголик.Все руки в мозолях поди.Или волосьями обросли ладошки то,ась?

Скачем,скачем.Мимо.:-)

Гость||

Гость писал(a):

Ты дрочишь что ли там на своего дурачка)))))?
Гость писал(a):
У этого мастурбатора ПИ тут все дурачки.

Проснётся и наяриваИт.Трудоголик.Все руки в мозолях поди.Или волосьями обросли ладошки то,ась?

Скачем,скачем.Мимо.:-)

Таки что вам дурачкам Роспотребнадзор заблокировал?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Роспотребнадзор перечислил..
Лучше б деньги перечислил.

Имя: Гость
Комментарий:

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