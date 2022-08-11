Роспотребнадзор перечислил обнаруженные в лагерях нарушения

11.08.2022 | 08:51

За время летней оздоровительной кампании 2022 года в детских лагерях выявили 75 нарушений. Результаты проверок опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

На 13 юридических лиц, ответственных за недостатки, наложили 70 штрафов на сумму 375 тыс. 100 руб. Еще в пяти случаях виновным вынесли предупреждения.

Выявленные проблемы связаны с режимом уборки и обработки помещений и территории, организацией питания (например, несоблюдение правил товарного соседства при хранении продуктов, отсутствие маркировки на рабочем инвентаре, нарушение правил мытья посуды), ведением документации, организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Также были зафиксированы единичные случаи уменьшения объема порций (гарниров и салатов) и несоответствия фактического и примерного меню.

Фактов необоснованной замены блюд, занижения объема порций, снижения сортности и категории продуктов или исключения их отдельных видов не выявлено. Не зарегистрированы и поставки фальсифицированной пищевой продукции.

«По фактам нарушений выданы представления об устранении причин и условий, способствовавших их совершению, исполнение находится на контроле», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

По данным на начало августа, в Пензенской области продолжает функционировать 21 организация отдыха детей и их оздоровления: 9 загородных лагерей, 3 лагеря труда и отдыха и 9 организаций с дневным пребыванием. Охвачено 3 644 детей и подростков.

336 оздоровительных организаций уже завершили работу. В них отдохнуло 26 223 несовершеннолетних.

На старте оздоровительной кампании к качеству питания в лагерях было привлечено особое внимание. Тогда в Сети появились фото из лагеря «Заря», где детей накормили слипшимися макаронами. Как сообщила в ответ директор лагеря Юлия Столярова, им «попалась некачественная партия макарон», а представители минобра заверили, что «дети получают весь необходимый набор полезных веществ: белки, жиры и углеводы».