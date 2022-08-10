В Пензу на вертолете доставили двух пациентов с травмами

10.08.2022 | 09:20

В Пензенской области подвели промежуточные итоги работы службы санитарной авиации в 2022 году. За истекший период вертолет совершил 30 вылетов. 31 пациента доставили в медицинские учреждения Пензы, еще четверых перевезли в другие регионы.

Так, во вторник, 9 августа, в отделение травматологии областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко прибыли два пациента из Сердобской межрайонной больницы имени А. И. Настина.

«Незамедлительная помощь авиамедицинской бригады чаще всего требуется при инсультах, инфарктах, травмах, ожогах, необходимости срочной хирургии», - пояснили в региональном минздраве.

Также время оказания медицинской помощи часто важно при лечении детей.

«Вертолеты в разы быстрее машин скорой помощи доставляют пациентов до медицинских организаций областного центра: несколько часов пути сокращаются буквально до нескольких минут», - подчеркнул заместитель главного врача областной станции скорой медицинской помощи Денис Дурнаев.

По его словам, быстрая доставка пациентов в областные учреждения здравоохранения напрямую влияет на перспективы их возвращения к полноценной жизни.