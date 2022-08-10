Общество

В Пензастате подсчитали, насколько подорожали книги

Печать
Telegram

В Пензенской области в июне средний ценник на книгу в магазине составил 433 рубля. Такие данные, приуроченные ко Всемирному дню книголюбов, обнародовал Пензастат.

Подсчитано, что в июне печатные книги подорожали на 7,2% по отношению к декабрю 2021-го и на 0,3% - к маю этого года.

Также книги можно взять в библиотеке. На данный момент в области действуют 470 библиотек, из них две государственные.

«По данным ВЦИОМ, 92% опрошенных сегодня говорят, что читают книги. В среднем люди проводят за чтением 6,5 часа в неделю», - отметили в Пензастате.

Печатные книги сохраняют свою популярность, несмотря на все большее распространение электронных. В первом квартале 2022-го в РФ выпустили 3 078 различных изданий общим тиражом 90 млн экземпляров (на 8% больше, чем за аналогичный период 2021-го).

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

в июне печатные книги подорожали на 7,2%
в ИЮНЕ?

а месяцем ранее почему не посчитали?

или за полгода!?

Книги уже недоступны большой части населения из-за дороговизны! А в ближайшем будущем еще большему числу населения! ЦЕНЫ ПРОСТО ДИКИЕ!

Гость||

Очередные сказки рассказывает от Пензастат - 433 рубля средняя стоимость книги. Художественная литература, особенно детская, подорожала в среднем на 250-300 рублей за книгу. Конечно, если взять детскую раскраску за 50 рублей и книгу (художественная литература)- за 800 рублей, и разделить на два то в среднем получиться - 425 рублей. Создается впечатление, что в Пензастате наверное книги не покупают и не читают.

Гость||

зайдите в магазин «Читай-город», там цена на сборники сказок зашкаливает за 1000-1200 рублей

Гость||

На то она и сказка, поэтому и дорогущая . Лучше купить пару кило свинины, котлет или пельменей наделать, и то больше толку.

Гость||

Читай Конституцию, она дешевле, а сказочная...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте