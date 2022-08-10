В Пензастате подсчитали, насколько подорожали книги

В Пензенской области в июне средний ценник на книгу в магазине составил 433 рубля. Такие данные, приуроченные ко Всемирному дню книголюбов, обнародовал Пензастат.
Подсчитано, что в июне печатные книги подорожали на 7,2% по отношению к декабрю 2021-го и на 0,3% - к маю этого года.
Также книги можно взять в библиотеке. На данный момент в области действуют 470 библиотек, из них две государственные.
«По данным ВЦИОМ, 92% опрошенных сегодня говорят, что читают книги. В среднем люди проводят за чтением 6,5 часа в неделю», - отметили в Пензастате.
Печатные книги сохраняют свою популярность, несмотря на все большее распространение электронных. В первом квартале 2022-го в РФ выпустили 3 078 различных изданий общим тиражом 90 млн экземпляров (на 8% больше, чем за аналогичный период 2021-го).
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penzainform.ru писал(a):в ИЮНЕ?
а месяцем ранее почему не посчитали?
или за полгода!?
Книги уже недоступны большой части населения из-за дороговизны! А в ближайшем будущем еще большему числу населения! ЦЕНЫ ПРОСТО ДИКИЕ!