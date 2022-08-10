В Пензастате подсчитали, насколько подорожали книги

10.08.2022 | 09:12

В Пензенской области в июне средний ценник на книгу в магазине составил 433 рубля. Такие данные, приуроченные ко Всемирному дню книголюбов, обнародовал Пензастат.

Подсчитано, что в июне печатные книги подорожали на 7,2% по отношению к декабрю 2021-го и на 0,3% - к маю этого года.

Также книги можно взять в библиотеке. На данный момент в области действуют 470 библиотек, из них две государственные.

«По данным ВЦИОМ, 92% опрошенных сегодня говорят, что читают книги. В среднем люди проводят за чтением 6,5 часа в неделю», - отметили в Пензастате.

Печатные книги сохраняют свою популярность, несмотря на все большее распространение электронных. В первом квартале 2022-го в РФ выпустили 3 078 различных изданий общим тиражом 90 млн экземпляров (на 8% больше, чем за аналогичный период 2021-го).