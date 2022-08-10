Банк «Кузнецкий» стал партнером «Объединенного кредитного бюро»

10.08.2022 | 16:30

Банк «Кузнецкий» получил доступ ко всему объему кредитных историй акционерного общества «Объединенное кредитное бюро».

ОКБ - крупнейшее бюро кредитных историй в России, в котором хранится информация о более 560 млн кредитов, займов и более 90 млн заемщиков.

Рост розничной клиентской базы и соответственно рост кредитного портфеля физических лиц предполагает мощную систему контроля рисков. Взаимодействие еще с одним бюро кредитных историй позволит оценивать потенциальную благонадежность финансового поведения заемщиков банка.

Для этого используются высокоэффективные сервисы по оценке рисков, управлению кредитным портфелем и противодействию мошенничеству на уровне мировых стандартов.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.