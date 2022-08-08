Пензенцы обменялись одеждой в Комсомольском парке

08.08.2022 | 19:15

Вторая жизнь вещей должна быть не менее увлекательной. В Комсомольском парке состоялся своп-пикник: пензенцы устроили обмен одеждой, книгами, игрушками, множеством полезных предметов. Уже пять лет в городе проводятся такие акции - экологические, ведь вещь, получившая второй шанс, не отправится на свалку.

«Люди позитивно к этому относятся, с радостью делятся и берут себе одежду, понимая, что тем самым продляют жизнь вещам и снижают свой экологический след», - пояснила организатор мероприятия Надежда Кузнецова.

Своп-пикник - праздник до вечера. В программе были лекции, дефиле в приобретенных здесь обновках, фотосессии, мастер-классы, в том числе по обновлению одежды.

«Можно, например, закрасить надоевший принт акрилом по ткани, закрепить это все и получить новый прекрасный принт, который можно индивидуализировать под любимый сериал, фильм или мультик. Можно сделать под любой вкус нашивку, это подойдет как на верхнюю одежду типа курток, так и, например, на футболке пятно - и мы пришьем», - рассказала специалист по обновлению вещей Виктория Икаева.

Все больше людей приветствует осознанное потребление и не стремится забивать шкаф. Если кто-то пропустил своп-пикник, расстраиваться не стоит: акции по обмену вещами проводят раз в квартал.