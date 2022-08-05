Общество

В Пензе из-за ремонта трубопровода отключат горячую воду

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В трех микрорайонах Пензы из-за ремонта внутристанционных трубопроводов на ТЭЦ-2 на несколько дней отключат горячую воду. Речь идет о Южной Поляне, Терновке и Окружной.

«Подача будет ограничена с 8:00 5 августа до 00:00 10 августа», - уточнили в пресс-службе администрации города.

Ресурс будет отсутствовать в дома на улицах: Калинина, Ватутина, Красилова, Лобачевского (включая 1-3-й проезды Лобачевского), Металлистов, Красной, Богданова, Гоголя, Красная Горка, Тамбовской, Свердлова (включая Малый Свердловский проезд), Куйбышева, Баумана, Мебельной, Терновского, Набережная Реки Мойки, Чкалова, Крылова, Воронова, Кижеватова, Силикатной, Окружной.

Кроме того, ресурса не будет на улицах Лермонтова и Советской, а также в домах № 56 и 58 на Володарского.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Подача будет ограничена с 8:00 5 августа до 00:00 10 августа»
А потом еще недельки две подождете грязненькие.

Гость||

На ул. Красной за последние 5-7 лет горячая вода летом бывает в общей сложности 1 месяц! Деньги дерут немалые, а качество - крайне низкое, осенью начнутся прорывы! Стабильно отвратительное качество услуг, главное тарифы поднимать регулярно, а основные виновники происходящего - это те власти, при которых тепломагистрали устанавливались, нынешние лишь на сбор средств заточены под любым предлогом!!

Гость||

Гость писал(a):

А потом еще недельки две подождете грязненькие.
Ты что...каждый уважающий себя буртас ежедневно ,как свинья полощется в тазу с кастрюлей и кружкой.

Гость||

Гость писал(a):

Стабильно отвратительное качество услуг, главное тарифы поднимать регулярно,
Да хватит ныть, оплачиваете же по счетчику. Нет воды, нет оплаты. Поставьте водонагреватель и проблема сразу решится.

Гость||

Гость писал(a):

А потом еще недельки две подождете грязненькие.
К выборам дадут морды отмыть и хватит.

Гость||

Гость писал(a):

Поставьте водонагреватель
Надо вам еще свет отключать. Или холодную воду.

Гость||

Гость писал(a):

Поставьте водонагреватель
только олд скул.таз,кастрюля и ковш.

Гость||

Она уже там отключена, говорила до 5 августа, теперь уже до 10

Гость||

В Арбеково каждый день прорывы. То холодной воды нет, то горячей.

Гость||

Гость писал(a):

В Арбеково каждый день прорывы. То холодной воды нет, то горячей.
И что? Мы голосовали за это.

Гость||

Гость писал(a):

И что? Мы голосовали за это.
С какой целью?

Гость||

Гость писал(a):

И что? Мы голосовали за это.

С какой целью?

Ты совсем дурачок? Чтобы стабильно все было!

Гость||

Гость писал(a):

Ты совсем дурачок?
Нет.

Гость писал(a):

Чтобы стабильно все было!
Ты совсем дурачок?

Имя: Гость
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