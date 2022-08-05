В Пензе из-за ремонта трубопровода отключат горячую воду

05.08.2022 | 11:33

В трех микрорайонах Пензы из-за ремонта внутристанционных трубопроводов на ТЭЦ-2 на несколько дней отключат горячую воду. Речь идет о Южной Поляне, Терновке и Окружной.

«Подача будет ограничена с 8:00 5 августа до 00:00 10 августа», - уточнили в пресс-службе администрации города.

Ресурс будет отсутствовать в дома на улицах: Калинина, Ватутина, Красилова, Лобачевского (включая 1-3-й проезды Лобачевского), Металлистов, Красной, Богданова, Гоголя, Красная Горка, Тамбовской, Свердлова (включая Малый Свердловский проезд), Куйбышева, Баумана, Мебельной, Терновского, Набережная Реки Мойки, Чкалова, Крылова, Воронова, Кижеватова, Силикатной, Окружной.

Кроме того, ресурса не будет на улицах Лермонтова и Советской, а также в домах № 56 и 58 на Володарского.