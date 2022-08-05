Общество

В МЧС объяснили, зачем перекрывали участок на проспекте Строителей

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В Главном управлении МЧС по Пензенской области объяснили, зачем понадобилось перекрывать участок на проспекте Строителей.

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступило несколько обращений от жителей города, которых возмутил этот факт.

«Пожарная часть № 4 на проспекте Строителей приватизировала участок земли. За остановкой «Колледж» перекрыли сигнальной лентой тропинку, по которой люди ходили к торговому центру, с одной стороны даже установили забор, заблокировав выход к ТЦ. На каком основании?» - поинтересовался один из пензенцев.

Его вопрос был переадресован в МЧС. В пятницу, 5 августа, из управления поступил ответ.

В нем говорится, что ограждение вдоль проспекта Строителей монтировалось «в целях защиты и восстановления травяного покрытия газона».

«В настоящий момент в связи с поступившим обращением указанное ограждение демонтировано», - сообщил начальник главного управления Дмитрий Козлов.

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Источник — Кадры с видео Александра Таекина
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Гость||

силовиков и тому подобнвх служак с говорящей фамилией козлов пруд пруди, что характерно, хехе

Гость||

Гость писал(a):

Гость|05.08.2022 13:17|

силовиков и тому подобнвх служак с говорящей фамилией козлов пруд пруди, что характерно, хехе

А ты наверное носишь красивую дворянскую фамилию ....Череззабороногозадирищенский...

Гость||

ну хотят свинья грязь месить и потом растаскивать её везде по округе - пусть месят, чего им мешать.

Имя: Гость
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