В МЧС объяснили, зачем перекрывали участок на проспекте Строителей

05.08.2022 | 12:28

В Главном управлении МЧС по Пензенской области объяснили, зачем понадобилось перекрывать участок на проспекте Строителей.

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступило несколько обращений от жителей города, которых возмутил этот факт.

«Пожарная часть № 4 на проспекте Строителей приватизировала участок земли. За остановкой «Колледж» перекрыли сигнальной лентой тропинку, по которой люди ходили к торговому центру, с одной стороны даже установили забор, заблокировав выход к ТЦ. На каком основании?» - поинтересовался один из пензенцев.

Его вопрос был переадресован в МЧС. В пятницу, 5 августа, из управления поступил ответ.

В нем говорится, что ограждение вдоль проспекта Строителей монтировалось «в целях защиты и восстановления травяного покрытия газона».

«В настоящий момент в связи с поступившим обращением указанное ограждение демонтировано», - сообщил начальник главного управления Дмитрий Козлов.