Пензенцы выбирают квартиры в комплексах от ГК «Территория жизни»

05.08.2022 | 10:38

При выборе будущей квартиры важно оценить все: район, локацию, наличие садика и школы рядом, транспортную доступность. Важным является и оптимальное сочетание цены и качества, выгодные условия покупки, скидки и предложения от застройщика.

В динамично развивающемся микрорайоне Арбеково можно приобрести комфортное жилье от ведущего застройщика Пензы - группы компаний «Территория жизни» * в строящихся жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия».

Компания применяет smart-стандарты строительства и создает комфортную среду на всех уровнях: в домах, во дворах, в квартале и в микрорайоне в рамках проектов комплексного развития территории.

В ЖК «Арбековская застава» много молодых семей, развитая инфраструктура, все в шаговой доступности, прекрасная парковая аллея и пешеходный бульвар.

Здесь есть пространство для развития детей, игровые и спортивные площадки, школа и детский сад. На первых этажах домов располагаются детские центры развития, предприятия сферы услуг, магазины - все необходимое в шаговой доступности. Собственная сервисная компания обеспечивает порядок и благоустройство.

Денис и Ольга Додоновы приобрели квартиру в ЖК «Арбековская застава» год назад и очень рады этому.

«Долгое время мы снимали квартиру, и была мысль о приобретении собственного жилья. Рассматривали много вариантов. Нам было важно, чтобы школа была рядом, что очень удобно для нашей дочки и для нас, чтобы мы не переживали за ее безопасность», - рассказывает Ольга.

«С покупкой квартиры наша жизнь изменилась - появился свой дом. Это очень важно для молодой семьи. Нравится то, что здесь есть прекрасная парковая аллея, зимой в шаговой доступности каток. Приятно просто прогуляться. Особенно радуют различные мероприятия для детей», - дополняет слова супруги Денис.

ГК «Территория жизни» уделяет особое внимание организации и проведению на территории своих жилых комплексов всевозможных мероприятий как для детей, так и для взрослых. Качественное жилье на выгодных условиях в сочетании с комфортной средой является определяющим фактором при выборе квартиры в жилом комплексе.

Сейчас в «Арбековской заставе» можно приобрести готовые квартиры с отделкой Smart Pro в уже сданных домах и сразу переехать.

Действуют привлекательные ставки по ипотеке с субсидированием от застройщика, а также акции, по которым можно приобрести квартиру с выгодой до 10%.

Новоселам не нужно тратить время и средства на отделку, необходимо будет только завезти мебель. В квартире уже уложен ламинат светлых тонов, установлены сантехника и санфаянс, межкомнатные двери, натяжные потолки с точечными светильниками, стиральная машина и кухонный модуль.

«Сейчас действуют очень привлекательные ипотечные ставки, которые застройщик субсидирует дополнительно. В рамках льготной ипотечной программы с субсидированием в строении 15а можно приобрести просторную трехкомнатную квартиру площадью более 75 кв. м с ежемесячным платежом 22 730 рублей **. Покупатель получает готовое жилье с уже готовой отделкой в современном жилом комплексе с благоустроенной территорией и парковой аллеей», - рассказывает коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Выбрать квартиру можно здесь.

Жилой комплекс «Лугометрия» - это уникальный для Пензы проект с общей площадью застройки более 46 га, который реализуется в рамках комплексного развития территории.

«Лугометрия» - это не только просторная квартира, но и атмосфера уюта, комфорта и благополучия. Уникальные дворы без машин рождают чувство уверенности и безопасности, созданы все условия для маломобильных групп населения. Во дворе есть классические зоны: детские игровые площадки, комбинированные спортивные зоны, места для тихого отдыха. А все кварталы «Лугометрии» имеют выход к центральному пешеходному бульвару, который соединяет весь район.

Особенность квартир в ЖК «Лугометрия» - это готовая отделка «Все включено», в которой уже есть обои под покраску, межкомнатные двери, натяжные потолки, плитка и ламинат светлых тонов, полностью укомплектованный санузел и стиральная машина. Санузел - стены и пол из кафеля светлых тонов; сантехника - ванна, раковина, унитаз, стиральная машина. А еще в комплектацию «Все включено» входит кухонный гарнитур со встроенной техникой.

При покупке трехкомнатной квартиры идет еще и посудомоечная машина. На всю технику и материалы гарантия от производителя 5 лет.

В «Лугометрии» появятся своя школа на 1 550 мест и два детских сада по 420 мест, футбольное поле, хоккейная и баскетбольная площадки, фитнес-центры, а также православный храм. Здесь будут новые торговые центры, магазины и офисы.

В 2021 году в рамках программы «Стимул» национального проекта «Жилье» началось строительство крупной транспортной развязки. Она соединит два перспективных жилых комплекса - «Арбековская застава» и «Лугометрия», улучшит транспортную доступность микрорайона Арбеково в Пензе. Объем субсидий из федерального бюджета с учетом опережающего финансирования по двум объектам составляет 170,9 млн рублей.

Покупка квартиры в «Лугометрии» - отличный вариант инвестиции на этапе строительства. Сейчас можно приобрести однокомнатную квартиру классической планировки с готовой отделкой «Все включено» от 2,6 млн рублей.

Покупатели квартир от ГК «Территория жизни могут быть уверены в индивидуальном подходе - менеджеры предложат оптимальный вариант, подберут ипотеку и сопроводят сделку.

При посещении шоурума в офисе продаж можно посмотреть, как будет выглядеть дизайн квартир, чтобы определиться с выбором.

Адреса офисов продаж: ул. Ульяновская, 91а (напротив ТЦ «Мега»), ул. 65-летия Победы, 29.

* Согласно данным ЕРЗ РФ на 01.08.2022, ГК «Территория жизни» является лидером по темпам текущего строительства. Ссылка на рейтинг - https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/rf?topType=0&date=220701&page=3.

** В рамках программы «Господдержка 2020» можно приобрести жилье в строении № 15а и 15Б по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район, ул. 65-летия Победы, 29, 31. Дома введены в эксплуатацию. Ипотека - 4,1%. Максимальный период кредита - 30 лет. Минимальная сумма кредита - 600 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита - 6 млн рублей. Размер первоначального взноса - от 30%. Страхование жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО «ВТБ» страховых компаниях. Ипотека предоставляется ПАО «ВТБ», генеральная лицензия банка № 1 000 от 08.07.2015.