В Пензе встретились участники проекта «Активное долголетие»

04.08.2022 | 18:55

Участников межрегионального фестиваля «Активное долголетие» ни с кем не спутаешь. В белых майках, кепках с символикой, палками для скандинавской ходьбы они собираются для того, чтобы показать пример жизнелюбия и ответственного отношения к своему здоровью. В Пензу приехали представители семи районов области, а также гости из Мордовии.

«Решили, что этому фестивалю быть, и быть не в таком масштабе региональном, а хотелось бы его и на уровне Приволжского федерального округа. Наши друзья из Саранска - одни из первых, кто поддержали это движение», - подчеркнула министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

«Мы считаем, что при выходе на пенсию жизнь только начинается. И те пожилые люди, которые связали себя со здоровым образом жизни и с активным долголетием, они очень много приобрели и выиграли», - отметила президент ассоциации граждан пожилого возраста Елена Лезина (Республика Мордовия).

«Активное долголетие» - уникальный проект, целью которого является привлечение людей, перешагнувших полувековой рубеж, к систематическим занятиям физкультурой. Во время таких встреч они не просто держат путь к хорошему самочувствию, но и получают заряд позитива от общения.

«12 лет уже существует наша группа в селе Саловка. Занимаемся, зимой ходим, выезжаем на фестивали. Как только нас пригласят, мы тут как тут», - рассказала участница фестиваля Татьяна Метлина (Пензенский район).

«Если кто не сохранил здоровье, может укрепить его и приумножить с помощью нашей волшебной системы оздоровления, куда входит скандинавская ходьба и наши оздоровительные методики», - сообщил заслуженный работник физической культуры Виктор Полюхин.

Делегация из Мордовии на одной волне с пензенскими активистами. В рамках фестиваля они не только скандинавским шагом пройдут, но еще и поиграют в городки, бильярд, посмотрят город на Суре. А уже осенью, возможно, встретят пензенскую делегацию на Саранской земле.