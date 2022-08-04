Общество

Православные пензенцы почтили память Марии Магдалины

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В этот день ее имя звучало под сводами Успенского собора города Пензы несчетное количество раз. В храме престольный праздник. Его правый придел освящен в честь святых жен-мироносиц, память одной из них, Марии Магдалины, русская православная церковь отмечает 4 августа.

Согласно святому писанию, Магдалина сопровождала Спасителя во время его земной жизни и после распятия Христа продолжила проповедническую деятельность среди разных народов.

«Святая равноапостольная Мария называется равноапостольной, потому что наравне со святыми апостолами доносила слово о воскресшем Господе нашем Иисусе Христе», - пояснил ключарь Успенского собора г. Пензы протоиерей Владимир Кэтанэ.

А мироносицей Марию Магдалину называют потому, что, по преданию, она была среди тех трех женщин, которые пришли к гробу Господню, чтобы помазать его тело ароматическим маслом - миром. Именно Магдалина стала одной из первых свидетельниц воскрешения Христа: когда отодвинули камень, закрывавший могилу, где лежал распятый Иисус, его там не оказалось.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

какое отношение праворусскославие имеет к Библейским персонажам в том числе и Марии Магдалине?

Гость||

Странно у Вас всё. М.Мадалина и М.Египетская были блудницами(проститутками),а потом вдруг обрели святость? Знать можно по молодости пить вино,блудить и прочие гадости делать,а потом выйдя в тираж уверовать и обрести святость?

Гость||

Гость писал(a):

какое отношение праворусскославие имеет к Библейским персонажам в том числе и Марии Магдалине?
Православие это авраамическая религия , в основе которой иудейские истории.

Гость||

Гость писал(a):

Православие это авраамическая религия , в основе которой иудейские истории
православие славит поклонение царю и богу страны а аврамические религии о другом совсем

Имя: Гость
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