«Термодом» зажег «Огни Спутника» на 15-летие микрорайона

03.08.2022 | 11:43

В череде ярких мероприятий юбилейного для Города Спутника сезона одно событие выделяется наибольшим образом. Межрегиональный фестиваль фейерверков «Огни Спутника» собрал огромное количество зрителей на набережной микрорайона вечером 30 июля.

День рождения Спутника - знаковое событие. Город развивается, причем в интересах не только местных жителей. Об этом со сцены говорили почетные гости фестиваля: друзья и партнеры, пожелавшие процветания и Городу Спутнику, и его жителям, и застройщику микрорайона - холдингу «Термодом» и лично его руководителю Рафику Ибрагимову.

Нижний Новгород, Королев, Пенза и Тамбов залили огнями небо Спутника. Это не просто профессиональные пиротехники, это представители мировой элиты, которые благодаря «Термодому» вернулись в Спутник, чтобы ежегодно радовать его жителей и гостей. Кубок 2022 года уехал в Подмосковье. А команды пообещали местным зрителям еще увидеться.

Яркий сезон, посвященный 15-летию Города Спутника, продолжается. Кульминация позади, но до завершения еще не скоро. Следить за афишей можно на сайте penza-sputnik.ru.