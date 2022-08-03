Общество

«Термодом» зажег «Огни Спутника» на 15-летие микрорайона

Печать
Telegram

В череде ярких мероприятий юбилейного для Города Спутника сезона одно событие выделяется наибольшим образом. Межрегиональный фестиваль фейерверков «Огни Спутника» собрал огромное количество зрителей на набережной микрорайона вечером 30 июля.

День рождения Спутника - знаковое событие. Город развивается, причем в интересах не только местных жителей. Об этом со сцены говорили почетные гости фестиваля: друзья и партнеры, пожелавшие процветания и Городу Спутнику, и его жителям, и застройщику микрорайона - холдингу «Термодом» и лично его руководителю Рафику Ибрагимову.

Нижний Новгород, Королев, Пенза и Тамбов залили огнями небо Спутника. Это не просто профессиональные пиротехники, это представители мировой элиты, которые благодаря «Термодому» вернулись в Спутник, чтобы ежегодно радовать его жителей и гостей. Кубок 2022 года уехал в Подмосковье. А команды пообещали местным зрителям еще увидеться.

Яркий сезон, посвященный 15-летию Города Спутника, продолжается. Кульминация позади, но до завершения еще не скоро. Следить за афишей можно на сайте penza-sputnik.ru.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте