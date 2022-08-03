Общество

Пожаловавшейся на плохую воду сельчанке ответили, что проблемы нет

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Жительница Пензенской области пожаловалась губернатору на проблемы с водой. Ее обращение появилось на странице главы региона во «ВКонтакте».

«У нас в Башмакове на ул. Захолодильной и также на других улицах идет ржавая вода коричневая. Пить невозможно. А в садике «Колокольчик» была у детей кишечная палочка. Дети лежали в больнице в Пензе. Примите, пожалуйста, меры. Белова Г. А.», - говорится в сообщении.

Представитель регионального правительства ответил, что 2 августа и. о. главы администрации Татьяна Грошева и председатель совета общественности встретились с жителями многоквартирного дома на улице Захолодильной.

«В результате встречи жители дома подтвердили, что вода, подаваемая через центральный водопровод, имеет прозрачный цвет, отсутствуют примеси. В соответствии с санитарными нормами и правилами питьевой режим воспитанников в детском саду «Колокольчик» обеспечивается кипяченой водой, которая меняется каждые 3 часа. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени пребывания детей в детском саду. Случаев заболевания кишечной инфекцией не имелось», - заявили женщине.

Уточняется, что региональный центр гигиены и эпидемиологии в плановом порядке отбирает пробы питьевой воды в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах на микробиологические анализы. По протоколам лабораторных исследований вода соответствует нормам.

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Гость||

И кто прав? Женщина или чиновники?

Гость||

Гость писал(a):

И кто прав? Женщина или чиновники?
Все правы.

Она голосовала за это. Они работают.

Гость||

Не знал, что качество питьевой воды определяется путём опроса жителей.

Гость||

интересно а кто эти жители что сказали что проблем нет, под роспись надо бы такие встречи проводить а потом пусть меж собой разбираются, если весь дом пьет ржавую воду а кто то сказал что она чистая чиновникам при встречи потом заипуться объяснять остальным зачем солгали

Гость||

Когда введут уже ответственность за ложные сообщения о коммунальных проблемах и бездействии чиновников?

Гость||

А эта женщина, опубликовала факты, которые не подтвердились, должна ли привлекаться за клевету. А то у нас слышал звон, А не знает где он вот и пишут всё подряд, то медведь человека задрал в лесу, то маньяки по городу свободно расхаживают, А правоохранители не обращают на них внимание. Каждый пишет, что хочет, А тысячи верят

Гость||

Гость писал(a):

А правоохранители не обращают на них внимание. Каждый пишет, что хочет, А тысячи верят
я тоже ей верю а не проверящим заинтересованным что бы все было шито крыто

Гость||

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Имя: Гость
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