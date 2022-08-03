Пожаловавшейся на плохую воду сельчанке ответили, что проблемы нет

03.08.2022 | 10:47

Жительница Пензенской области пожаловалась губернатору на проблемы с водой. Ее обращение появилось на странице главы региона во «ВКонтакте».

«У нас в Башмакове на ул. Захолодильной и также на других улицах идет ржавая вода коричневая. Пить невозможно. А в садике «Колокольчик» была у детей кишечная палочка. Дети лежали в больнице в Пензе. Примите, пожалуйста, меры. Белова Г. А.», - говорится в сообщении.

Представитель регионального правительства ответил, что 2 августа и. о. главы администрации Татьяна Грошева и председатель совета общественности встретились с жителями многоквартирного дома на улице Захолодильной.

«В результате встречи жители дома подтвердили, что вода, подаваемая через центральный водопровод, имеет прозрачный цвет, отсутствуют примеси. В соответствии с санитарными нормами и правилами питьевой режим воспитанников в детском саду «Колокольчик» обеспечивается кипяченой водой, которая меняется каждые 3 часа. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени пребывания детей в детском саду. Случаев заболевания кишечной инфекцией не имелось», - заявили женщине.

Уточняется, что региональный центр гигиены и эпидемиологии в плановом порядке отбирает пробы питьевой воды в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах на микробиологические анализы. По протоколам лабораторных исследований вода соответствует нормам.