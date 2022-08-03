Назначен прокурор Ленинского района Пензы

03.08.2022 | 08:51

Прокурором Ленинского района Пензы стал советник юстиции Николай Кочнев. Приказ о его назначении подписан Генеральным прокурором РФ в понедельник, 1 августа.

Николай Кочнев родился в 1985 году в селе Дубровки Камешкирского района. Он получил высшее юридическое образование, на службу в органы прокуратуры поступил в декабре 2008 года.

Кочнев был помощником прокурора Никольского района, заместителем прокурора Сосновоборского района, заместителем прокурора и прокурором Спасского района, а также Курчатовским межрайонным прокурором Курской области.

«За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации, прокурорами Курской и Пензенской областей», - сообщили в прокуратуре региона.

Николай Кочнев женат.