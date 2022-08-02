Пензячка о фонтане: Подготовили ко Дню ВДВ

02.08.2022 | 14:16

Во вторник, 2 августа, пензячке Анастасии не удалось полюбоваться на струи фонтана в центре города. Гидротехническое сооружение не работало.

Об этом женщина рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ», проиллюстрировав свои слова фотографией.

«Пришла на площадь вместе со своей родственницей. Она специально приехала сегодня из района, чтобы погулять у нас, посмотреть набережную и фонтан. Но фонтан, видимо, подготовили ко Дню ВДВ. Дабы не соблазнять людей, просто выключили его», - поделилась мнением горожанка.

Женщина добавила, что в Пензе немного мест, где приятно прогуляться. Фонтанная площадь - одно из них.

«Лето. Жара. Обидно, что кто-то решил перестраховаться, а страдают обычные люди, туристы», - высказалась Анастасия.

Департамент ЖКХ города прокомментировал сетевому изданию «ПензаИнформ» ситуацию, сообщив о проводящихся профилактических мероприятиях. О том, когда они закончатся, информации не предоставили.