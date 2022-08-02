Общество

Пензячка о фонтане: Подготовили ко Дню ВДВ

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Во вторник, 2 августа, пензячке Анастасии не удалось полюбоваться на струи фонтана в центре города. Гидротехническое сооружение не работало.

Об этом женщина рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ», проиллюстрировав свои слова фотографией.

«Пришла на площадь вместе со своей родственницей. Она специально приехала сегодня из района, чтобы погулять у нас, посмотреть набережную и фонтан. Но фонтан, видимо, подготовили ко Дню ВДВ. Дабы не соблазнять людей, просто выключили его», - поделилась мнением горожанка.

Женщина добавила, что в Пензе немного мест, где приятно прогуляться. Фонтанная площадь - одно из них.

«Лето. Жара. Обидно, что кто-то решил перестраховаться, а страдают обычные люди, туристы», - высказалась Анастасия.

Департамент ЖКХ города прокомментировал сетевому изданию «ПензаИнформ» ситуацию, сообщив о проводящихся профилактических мероприятиях. О том, когда они закончатся, информации не предоставили.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Это, если что, все ВДВ-шники сами и виноваты. Мэрия совершенно не при делах.

Гость||

А не подпадают ли действия должностных лиц под статью о дискредитации ВС РФ (ВДВ в частности)? С отключением фонтана в такой (жаркий) день.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пришла на площадь вместе со своей родственницей. Она специально приехала сегодня из района, чтобы погулять у нас, посмотреть набережную и фонтан
Вечерком пусть приходит на защитнечков посмотреть.

Гость||

Гость писал(a):

А не подпадают ли действия должностных лиц под статью о дискредитации ВС РФ (ВДВ в частности)? С отключением фонтана в такой (жаркий) день.
Должны подпадать!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сообщив о проводящихся профилактических мероприятиях
Которые плавно перейдут в мероприятия по консервации на зиму.

Напилили наверное уж слишком много?

Гость||

Фонтан не работает,дороги проваливаются,телескоп антикварный достояние Пензы пропал...

остался символ всякой гадости - дырявый Иван-конь.

Гость||

"Вечерком пусть приходит на защитнечков посмотреть." - А ты не ссыканешь посмотреть, да себя показать? Давай, приходи, лично скажи про "защитнечков"

Гость||

Гость писал(a):

"Вечерком пусть приходит на защитнечков посмотреть." - А ты не ссыканешь посмотреть, да себя показать? Давай, приходи, лично скажи про "защитнечков"
Бухи в фонтан лезут те, кто 2 года раком в душевой стоял и картоху на кухне чистил. Норм пацаны этой ерундой не страдают.

Гость||

Гость писал(a):

А ты не ссыканешь посмотреть,
Про тебя унылого даже думать жалко,не то что смотреть на тебя

Имя: Гость
Комментарий:

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