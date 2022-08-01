Пензенские школьники смогут годами пользоваться культурным дневником

01.08.2022 | 20:24

На библиотечных полках культурные дневники задержатся ненадолго. Уже в сентябре красивые содержательные издания раздадут школьникам с 5-го по 8-й и 10-х классов. По образовательным учреждениям начали распределять учебные пособия для изучения исторического, культурного и природного наследия региона.

«Этот год объявлен Годом культурного наследия народов Пензенского края. Именно поэтому этнографической и культурной составляющим, связанным с народными промыслами, уделено больше внимания, чем в предыдущих дневниках», - подчеркнула представитель группы разработчиков культурного дневника школьника Пензенской области Елена Прохорова.

Их ведение рассчитано не на один год. Дети по мере посещения тех или иных музеев, усадеб заполняют страницы, делятся своими впечатлениями от увиденного. В Пензенской области достаточно культурно-туристических маршрутов, мест, известных на всю страну.

«Я была в Тарханах, мне там понравился ключника дом. Там всякие ключи, печь была», - рассказала школьница Алина Максимова.

Впервые культурные дневники презентовали в 2018-м. Тогда их раздавали ученикам младшего звена. Теперь усовершенствованные издания рассчитаны на детей постарше. Однако, как полагает заведующая библиотекой лицея № 14, интересны они не только школьникам, но и взрослым, всем, кто неравнодушен к истории родного края.

«Ребенок идет во второй класс. И я уже для себя маршрут такой построила для путешествий по Пензенской области. Где-то мы уже бывали, но есть неизведанные местечки», - отметила заведующая библиотекой лицея № 14 г. Пензы Ольга Волынская.

В лицей № 14 доставили 365 экземпляров дневников, в которых уже в следующем учебном году появятся записи об экскурсиях, путешествиях по пензенским достопримечательностям.