Общество

Пензенцев приглашают на празднование Дня ВМФ

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На набережной Засечного в воскресенье, 31 июля, в 11:00 начнется празднование Дня Военно-морского флота. В 2021 году из-за ковидных ограничений торжеств не было.

«Это праздник всей страны, он показывает мощь нашего государства. Военно-морской флот всегда был в почете, ни одно событие не происходило без него, начиная со времен Петра Великого. Военные моряки участвовали не только в великих сражениях, но и в географических открытиях», - отметил председатель Пензенского морского собрания Петр Воронин.

Торжественная часть начнется с возложения цветов к мемориалу «Колокол памяти». Неподалеку будет развернута передвижная выставка музея боевой славы ВМФ Пензенского морского собрания.

«Экспонаты подводных лодок, кораблей, костюмы водолазов, акваланги, другие спасательные элементы, инструменты, звездный глобус, секстант - все можно потрогать, посмотреть. Если будут какие вопросы - все объяснят, расскажут, покажут. Желающие смогут даже примерить на себя костюм, в котором выходят в случае аварийной ситуации», - пояснил Петр Воронин.

Для гостей подготовлена концертная программа.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

А мы 2 августа пойдём на фонтан,смотреть как полиция будет ловить десантников в фонтане...

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