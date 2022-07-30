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Общество

Пензенские дети совершили новое путешествие в мир животных

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Путешествия в таинственный мир животных дети совершают вместе с коллективом областной библиотеки для детей и юношества. Здесь во время летних каникул проводят тематические занятия для школьников и малышей детсадовского возраста.

«Весь месяц мы изучаем книги серии «Занимательная зоология». Сегодняшнее занятие посвящено мышкам», - рассказала библиотекарь Наталья Новичкова.

Такие встречи пользуются популярностью у юных читателей. Даже те, кто приехал на каникулы из Москвы, стараются не пропускать занятия.

«Читаем, нам все рассказывают, делаем поделки. В прошлый раз был енот», - пояснила школьница Алена Шлемова.

На память у ребят останутся грызуны в ярких нарядах, изготовленные собственноручно.

В августе детвору будут ждать не только по субботам, но и по средам. С 16:00 до 18:00 в библиотеке будут устраивать «Книжный пикник».

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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