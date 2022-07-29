В Пензе и Лунинском районе нашли краснокнижного жука

29.07.2022 | 20:15

На одной из аллей пензенского парка энтомолог нашел жука, который уже давно числится и в Красной книге России, и в региональной.

«Это восковик пахучий. Последний раз в Пензе его присутствие отмечал фактически сто лет назад энтомолог Дмитриев из краеведческого музея. Он собирал их в парке на нынешней Тропе здоровья», - рассказал заведующий зоологическим музеем Олег Полумордвинов.

Жук крупный, в длину - больше трех сантиметров, спинка буро-черная с блеском. До 2022 года отшельник в Пензенской области не встречался. После находки в областном центре в результате обследования поймы Суры в Лунинском районе ученые обнаружили две популяции таких жуков.

«Там были и самки, и самцы, мы нашли их жилые дупла с личинками разного возраста», - сообщил Олег Полумордвинов.

Восковик называется пахучим из-за легкого уксусного аромата. Для человека он неопасен. При случайной встрече с редкостью лучше его не трогать, а фотографировать и присылать отчеты энтомологам в социальных сетях.