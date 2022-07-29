В Пензе детей пригласили на стоматологическую акцию

29.07.2022 | 09:27

В Пензе для детей организуют акцию «Здоровье начинается с зубов», в рамках которой жителям города младше 18 лет предложат пройти профилактическое обследование полости рта.

«Врач-стоматолог проведет осмотр и даст рекомендации. Все участники получат грамоты за бережное отношение к своему здоровью и здоровью зубов. Желающим выдадут справку о санации полости рта, а нуждающихся запишут на лечение», - пояснили в региональном минздраве.

Период проведения акции - с 1 по 26 августа, пациентов будут принимать по будням с 8:00 до 14:00 по следующим адресам:

- ул. Вадинская, 6 (телефон для справок: 46-97-27);

- ул. Рахманинова, 14а (46-97-38);

- ул. Кижеватова, 6 (46-97-25);

- ул. Луначарского, 10 (46-97-40);

- ул. Пионерская, 4 (46-97-35).

При себе необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования ребенка, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, СНИЛС.