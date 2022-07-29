«МегаФон» переводит HR-процессы на российское программное обеспечение

29.07.2022 | 16:18

Компания «МегаФон» переводит ключевые HR-процессы с импортного решения SAP Success Factors на российскую систему Neon, разработанную компанией Nexign.

«Neon - полностью отечественный продукт. Изначально это был внутренний корпоративный портал, который мы разработали самостоятельно для замены большого количества разрозненных систем. В какой-то момент стало понятно, что Neon может быть интересен и другим компаниям, поэтому решили вывести платформу на рынок. Мы рады, что наш продукт был выбран такой крупной компанией, как «МегаФон». Уверены, что гибкость, масштабируемость и надежность платформы позволят достичь поставленных клиентом целей», - комментирует генеральный директор Nexign Наталья Комлева.

Отечественная платформа построена на современной микросервисной архитектуре: каждый ее компонент разрабатывается как отдельный IT-продукт. При этом система находится в закрытом контуре «МегаФона», а все данные переведены в собственные ЦОДы компании. Такое решение дает возможность дополнять систему и адаптировать ее под задачи компании любых масштабов и отрасли.

В течение трех месяцев на новую платформу были полностью переведены корпоративный портал и система целеполагания, которые объединили в цифровом пространстве около 30 тысяч сотрудников «МегаФона» и его дочерних компаний.

«В «МегаФоне» действует уникальная программа развития сотрудников и повышения их личной эффективности. Для реализации этих задач нам недостаточно стандартных IT-решений, которые предлагают большинство разработчиков. Для нас важно, чтобы платформу можно было легко адаптировать, дополнять и расширять под каждый ключевой HR-процесс, а также можно было настроить ее в сжатые сроки под новые задачи. Решение от Nexign позволит нам улучшить клиентский опыт всех своих сотрудников и будет работать примерно до 30% быстрее предыдущего. Кроме того, в дополнение к улучшенному функционалу мы получим и существенную экономию», - пояснил этот шаг компании директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона» Роман Ермоленко.

Переход на отечественный софт освободит «МегаФон» от регулярных лицензионных платежей и позволит ежегодно экономить десятки миллионов рублей. Отечественное ПО даст компании возможность в единой системе решать основные HR-задачи, например адаптация сотрудников, постановка целей, выплата бонусов.

Полый перевод ключевых HR-процессов на платформу Neon завершится до конца 2022 года.