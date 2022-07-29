Общество

«МегаФон» переводит HR-процессы на российское программное обеспечение

Печать
Telegram

Компания «МегаФон» переводит ключевые HR-процессы с импортного решения SAP Success Factors на российскую систему Neon, разработанную компанией Nexign.

«Neon - полностью отечественный продукт. Изначально это был внутренний корпоративный портал, который мы разработали самостоятельно для замены большого количества разрозненных систем. В какой-то момент стало понятно, что Neon может быть интересен и другим компаниям, поэтому решили вывести платформу на рынок. Мы рады, что наш продукт был выбран такой крупной компанией, как «МегаФон». Уверены, что гибкость, масштабируемость и надежность платформы позволят достичь поставленных клиентом целей», - комментирует генеральный директор Nexign Наталья Комлева.

Отечественная платформа построена на современной микросервисной архитектуре: каждый ее компонент разрабатывается как отдельный IT-продукт. При этом система находится в закрытом контуре «МегаФона», а все данные переведены в собственные ЦОДы компании. Такое решение дает возможность дополнять систему и адаптировать ее под задачи компании любых масштабов и отрасли.

В течение трех месяцев на новую платформу были полностью переведены корпоративный портал и система целеполагания, которые объединили в цифровом пространстве около 30 тысяч сотрудников «МегаФона» и его дочерних компаний.

«В «МегаФоне» действует уникальная программа развития сотрудников и повышения их личной эффективности. Для реализации этих задач нам недостаточно стандартных IT-решений, которые предлагают большинство разработчиков. Для нас важно, чтобы платформу можно было легко адаптировать, дополнять и расширять под каждый ключевой HR-процесс, а также можно было настроить ее в сжатые сроки под новые задачи. Решение от Nexign позволит нам улучшить клиентский опыт всех своих сотрудников и будет работать примерно до 30% быстрее предыдущего. Кроме того, в дополнение к улучшенному функционалу мы получим и существенную экономию», - пояснил этот шаг компании директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона» Роман Ермоленко.

Переход на отечественный софт освободит «МегаФон» от регулярных лицензионных платежей и позволит ежегодно экономить десятки миллионов рублей. Отечественное ПО даст компании возможность в единой системе решать основные HR-задачи, например адаптация сотрудников, постановка целей, выплата бонусов.

Полый перевод ключевых HR-процессов на платформу Neon завершится до конца 2022 года.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте