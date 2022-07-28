В пензенском колледже проводят переподготовку специалистов

28.07.2022 | 20:30

Мало кто, получая специальность, заранее планирует ее менять, тем не менее в силу различных обстоятельств порой приходится осваивать новую профессию.

«В рамках национального проекта «Демография» у граждан определенных категорий есть возможность получить дополнительное профессиональное образование. Это особенно актуально сейчас, во время давления западных санкций на российскую экономику, для тех, кто находится под риском увольнения. Они работают на предприятиях, предприятия испытывают экономический трудности, работодатели заинтересован переквалифицировать работников», - сообщил заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Дмитрий Матвеев.

На базе колледжа транспортных технологий проходят переподготовку по нескольким востребованным направлениям. Одно из них - контролер технического состояния транспортных средств.

«Обучение - и техническая часть, и теоретическая. разбирали ходовую часть двигателя, КПП, по большей части была практика. Все довольно легко, в простом темпе. Потребности в таких специалистах есть, но я территориально подбираю, где получше», - рассказал житель Пензы.

Вся программа профессионального обучения проходит с учетом стандартов WorldSkills.

«Специальность активно развивается в стране, автопарк увеличивается с каждым годом, выпускаются новые автомобили, они требуют квалифицированного обслуживания», - отметил преподаватель Иван Калиберда.