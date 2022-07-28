Пензенской поисково-спасательной службе исполнилось 30 лет

28.07.2022 | 19:45

Они одними из первых оказываются там, где людям нужна помощь. На передовой и в огне, и в воде, на ДТП - коллектив поисково-спасательной службы. В 2022 году исполнилось 30 лет с момента ее создания в России.

«Сергей Кужугетович Шойгу однажды сказал, находясь на территории Пензенской области: «Храни вас Бог, спасатели, а вы - всех остальных!», - процитировал начальник поисково-спасательной службы ГУ ППСЦ Геннадий Кабанов.

На счету пензенских сотрудников - десятки тысяч спасенных жизней. В настоящее время в регионе на службе состоит 74 человека.

Для гостей торжественного мероприятия организовали выставку.

«Легендарная трехболтовка - шлем для комфортного глубоководного погружения. В данный момент не используется, потому что больших глубин нет, используем легкое водолазное снаряжение», - показал спасатель 2-го класса Сергей Кошкин.

У административного здания Пензенского пожарно-спасательного центра, подразделением которого является поисково-спасательная служба, собрались и действующие сотрудники, и те, кто стоял у истоков. Владимир Беляков - первый начальник контрольно-спасательного отряда, было это в 70-е годы прошлого века. В основном курировал туристов, которые отправлялись в горы, сплавлялись по рекам.

«По карте смотрел, где какие группы проходят, и их контролировал: считал людей, по дате. В горах на пчельнике оставались - вот такие нарушения были», - рассказал начальник КСО в 1973 - 1983 гг.

Сейчас задач намного больше.

«В обычной жизни не каждый сталкивается с вами. Кто с вами знакомится, возможно, в каких-то сложных ситуациях, запоминает вас, вашу деятельность на всю оставшуюся жизнь», - констатировал 1-й заместитель министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области Андрей Цесарев.

В такой день не обошлось без наград - медалей и благодарственных писем.