Общество

Пензенцев просят внимательнее следить за поведением питомцев

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Пензячка только на станции по борьбе с болезнями животных узнала, что вакцинировать питомцев от бешенства нужно ежегодно. Девушка думала, что такой укол делают раз в жизни. Много в регионе и тех, кто вообще не прививает домашних любимцев. И дело, скорее, в непонимании того, насколько опасно заболевание, ведь даже денег за визит врачи не просят.

«Вакцина у нас была и платная, и бесплатная. Платная - потому что импортная, но у нас есть свои вакцины, российские: «Биовак», «Мультикан». Всегда была (и есть) бесплатная вакцина от бешенства. И думаю, что будет»,- отметил ветеринар Пензенской городской станции по борьбе с болезнями животных Виктор Козлов.

За первое полугодие 2022-го на станции привили 3 226 питомцев пензенцев, то есть примерно столько, сколько за аналогичный период 2021-го.

В Роспотребнадзоре отмечают, что именно домашние животные третий год подряд поддерживают существование очагов заразы в регионе.

По итогам 6 месяцев на территории Пензенской области зарегистрировано 16 случаев бешенства: 3 - среди лис, 4 - среди собак, 9 пришлось на кошек. Поэтому специалисты считают очень важным избегать близких контактов с безнадзорными друзьями человека и следить за теми, кто живет рядом, если их не вакцинировали.

«Животное заразно уже до момента каких-то внешних проявлений. Если ваш питомец ведет себя как-то неадекватно, допустим, агрессивно, либо отказывается от еды, либо ест то, что никогда не ел, - все это повод для обращения к ветеринару, для изоляции животного и наблюдения за ним», - предупредила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

В 2020-м в Пензенской области было зарегистрировано 2 случая гибели жителей от бешенства. После укуса зараженными животными спасти людей могло введение специальной сыворотки, но к врачам вовремя они не обратились. Лечения в ситуации после проявления симптомов не существует.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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