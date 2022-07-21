Общество

В Заречном уровень безработицы составляет менее 1%

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В Заречном уровень безработицы достиг исторического минимума. Об этом сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на замглавы администрации города Алексея Рябова.

С 1 января по 30 июня в городской центр занятости населения поступило 2 600 заявлений о предоставлении различных услуг. За содействием в трудоустройстве обратилось 118 человек - на 20% меньше, чем за тот же период в 2021 году.

За шесть месяцев получили рабочие места 770 зареченцев - 85,1% от обратившихся. Это примерно столько же, сколько и в прошлом году.

За этот период были признаны безработными 320 человек. Уровень безработицы по городу составляет менее 1%.

«Это несколько выше среднего показателя по области, но для города Заречного это исторический минимум, который наблюдается за последние пять лет», - пишет «Заречье сегодня».

Число свободных рабочих мест выросло с 1 007 до 1 041. На одного безработного зареченца приходится чуть более двух вакансий.

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Гость||

Ясное дело, все с этой зоны уже в столицу сбежали или в Пензу на худой конец! Народа то нет, выйдешь на улицу-ни души, на выпускной в 2раза меньше детей было, чем в 2015 году, а ведь с 2003 года начался бэби-бум, т.е.уезжает молодежь, спасибо администрации,тьфу.

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