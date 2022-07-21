Кузнечанам разъяснили, как зарегистрировать построенный дом

21.07.2022 | 10:53

Жителям Кузнецка напомнили, что продолжает действовать закон о так называемой дачной амнистии. Он позволяет в упрощенном порядке поставить на кадастровый учет и зарегистрировать индивидуальный жилой дом, представив лишь технический план и документ на земельный участок.

Для этого собственнику земельного участка необходимо обратиться к кадастровому инженеру за оформлением технического плана, после чего через МФЦ подать заявление в Росреестр для последующей постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности на возведенный объект.

Однако этот закон не распространяется на ряд застройщиков - например, если строительство ведется за счет материнского капитала или кредитов.

«В таких случаях требуется уведомлять администрацию Кузнецка о начале строительства и после его завершения направлять уведомление о соответствии построенного объекта требованиям законодательства о градостроительной деятельности», - предупредили в мэрии города.

Более полную информацию можно получить в отделе архитектуры и градостроительства: г. Кузнецк, ул. Ленина, 238, тел.: 3-39-15, 3-06-11.