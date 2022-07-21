Что делать при передаче неверных показаний прибора учета

21.07.2022 | 14:51

Скорректировать неверно переданные показания счетчика электроэнергии можно онлайн.

В случае когда отправленные показания меньше, чем фактические, достаточно передать правильные данные еще раз. Сделать это можно любым способом: на официальном сайте, через личный кабинет или мобильное приложение, по телефону единого контактного центра (8412) 98-78-48.

Если переданные показания больше фактических, скорректировать их можно на официальном сайте «ТНС энерго Пенза». На главной странице следует выбрать раздел «Расчеты за электроэнергию / Провести перерасчет», ввести номер лицевого счета, верные показания прибора и прикрепить в качестве подтверждения фотографию счетчика.

Пользователи личного кабинета и мобильного приложения «ТНС энерго» могут отправить аналогичную заявку из раздела «Обращения». Специалисты компании исправят неверные показания в дистанционном режиме, а правильные данные прибора появятся в следующей квитанции.