В прокуратуре отреагировали на жалобы по поводу воды

20.07.2022 | 08:43

Сотрудники прокуратуры отреагировали на жалобы по поводу водоснабжения в нескольких районах Пензенской области. Факты нарушения прав граждан были выявлены после публикаций в СМИ.

Так, оказалось, что людям в Нечаевском сельсовете Мокшанского района воду поставляли при отсутствии установленного в законном порядке тарифа. Во время аварий администрация не осуществляла подвоз воды для населения.

В Степановском сельсовете Лунинского района в 2021-2022 годах не исследовали качество питьевой воды. Соответствующую информацию не разместили на официальном сайте местного органа власти.

Наружную канализацию и водопроводные сети в Большееланском сельсовете Пензенского района, находящиеся в муниципальной собственности, без какого-либо договора передали на техническое обслуживание коммерческой организации. Хотя используемая система водоснабжения и водоотведения пребывает в изношенном состоянии, компания не обеспечивает ее восстановление.

Также обнаружилось, что питьевая вода в Большой Елани не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Было возбуждено административное дело.

Еще одно нарушение допустили в Бековском районе. Жителей Лесной улицы в поселке Советском не обеспечили надлежащим холодным водоснабжением. Люди вынуждены использовать индивидуальные скважины мелкого залегания и колодцы.

По всем выявленным фактам были внесены представления.

«Вопросы обеспечения населения качественной питьевой водой находятся на постоянном контроле органов прокуратуры региона», - подчеркнула старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.