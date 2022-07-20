Общество

В прокуратуре отреагировали на жалобы по поводу воды

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Сотрудники прокуратуры отреагировали на жалобы по поводу водоснабжения в нескольких районах Пензенской области. Факты нарушения прав граждан были выявлены после публикаций в СМИ.

Так, оказалось, что людям в Нечаевском сельсовете Мокшанского района воду поставляли при отсутствии установленного в законном порядке тарифа. Во время аварий администрация не осуществляла подвоз воды для населения.

В Степановском сельсовете Лунинского района в 2021-2022 годах не исследовали качество питьевой воды. Соответствующую информацию не разместили на официальном сайте местного органа власти.

Наружную канализацию и водопроводные сети в Большееланском сельсовете Пензенского района, находящиеся в муниципальной собственности, без какого-либо договора передали на техническое обслуживание коммерческой организации. Хотя используемая система водоснабжения и водоотведения пребывает в изношенном состоянии, компания не обеспечивает ее восстановление.

Также обнаружилось, что питьевая вода в Большой Елани не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Было возбуждено административное дело.

Еще одно нарушение допустили в Бековском районе. Жителей Лесной улицы в поселке Советском не обеспечили надлежащим холодным водоснабжением. Люди вынуждены использовать индивидуальные скважины мелкого залегания и колодцы.

По всем выявленным фактам были внесены представления.

«Вопросы обеспечения населения качественной питьевой водой находятся на постоянном контроле органов прокуратуры региона», - подчеркнула старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По всем выявленным фактам были внесены представления.
Считай ОБЪЯСНИЛИ.

Гость||

И чё, каков результат? Нормальная вода появилась в указанных населёнгых пунктах?

Гость||

08:59 ни чо, граматику учи

Гость||

Гость писал(a):

08:59 ни чо, граматику учи
А про воду что скажешь?

Гость||

09:06 про воду, вопрос не по окладу.

Гость||

Гость писал(a):

09:06 про воду, вопрос не по окладу.
Такому дурачку как ты - лишь бы что-нибудь написать.

Гость||

Сам дурак

Гость||

И каков результат после вынесенных постановлений? Или в этом и есть весь смысл деятельности прокуратуры?

Гость||

Я в воду глядел

Гость||

Гость писал(a):

И каков результат после вынесенных постановлений? Или в этом и есть весь смысл деятельности прокуратуры?
Вам что, мало чтоле?

Гость||

отписку очередную сочинили и успокоились, тьфу! на контроле у них качество воды, ахаха, хва уж врать-то, из кабинетов не вылазят, по сайтам шарят, а качество воды никто и не проверил, как там предписания выполняют не знают, но отчитались уже! срамота, позор один!

Имя: Гость
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