В Заречном планируют реконструировать школьный стадион

19.07.2022 | 08:59

Стадиону зареченской школы № 222 предстоит реконструкция. Глава города Олег Климанов в своем телеграм-канале сообщил, что сейчас формируется техническое задание на проектирование, а средства на разработку проектной документации будут заложены в бюджете на следующий год.

Непосредственно работы по обустройству спортивного ядра с легкоатлетическими дорожками, универсальной игровой площадкой, футбольным полем и небольшими трибунами запланированы на 2024 год.

«Подчеркну, что работы затронут только территорию стадиона. Площадка за школьным забором по просьбе жителей пока останется в том виде, который есть», - отметил глава Заречного.

Участок, расположенный рядом со школой № 222, планировался под строительство многоэтажки. Однако зареченцы начали бить тревогу в соцсетях, в том числе в комментариях под постами Олега Климанова.

После встреч с горожанами и их многочисленных протестов против застройки было решено, что многоэтажку возводить не будут. По словам главы Заречного, предприниматель заключил соглашение о расторжении договора аренды с комитетом по управлению имуществом. 20 июня этот документ был зарегистрирован в органах государственного учета.