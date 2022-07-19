Общество

В Заречном планируют реконструировать школьный стадион

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Стадиону зареченской школы № 222 предстоит реконструкция. Глава города Олег Климанов в своем телеграм-канале сообщил, что сейчас формируется техническое задание на проектирование, а средства на разработку проектной документации будут заложены в бюджете на следующий год.

Непосредственно работы по обустройству спортивного ядра с легкоатлетическими дорожками, универсальной игровой площадкой, футбольным полем и небольшими трибунами запланированы на 2024 год.

«Подчеркну, что работы затронут только территорию стадиона. Площадка за школьным забором по просьбе жителей пока останется в том виде, который есть», - отметил глава Заречного.

Участок, расположенный рядом со школой № 222, планировался под строительство многоэтажки. Однако зареченцы начали бить тревогу в соцсетях, в том числе в комментариях под постами Олега Климанова.

После встреч с горожанами и их многочисленных протестов против застройки было решено, что многоэтажку возводить не будут. По словам главы Заречного, предприниматель заключил соглашение о расторжении договора аренды с комитетом по управлению имуществом. 20 июня этот документ был зарегистрирован в органах государственного учета.

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Источник — фото t.me/Klimanov59
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