Общество

В Заречном решили вопрос со строительством дома у стадиона

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Во вторник, 28 июня, глава Заречного Олег Климанов сообщил своим подписчикам в соцсетях, что в истории со строительством жилого дома рядом со стадионом школы № 222 поставлена точка.

В мае 2021 года стало известно, что участок продали под застройку и скоро начнется возведение многоэтажки. Местные жители подняли тревогу в социальных сетях и выразили недовольство в комментариях под постами Олега Климанова.

29 мая он встретился с горожанами и успокоил их, отметив, что стройка не причинит неудобств, а зону, где занимаются дети, огородят. Тем не менее зареченцы возражали: работы неминуемо скажутся на благоустройстве и будут мешать школьникам. Также они писали, что стадион активно используется, а территория является излюбленным местом отдыха для многих.

31 мая в своих аккаунтах в социальных сетях глава города объявил, что переговорил с застройщиком и было решено не возводить дом. 12 июня 2021-го в местной группе в одной из соцсетей появился пост, автор которого выразил разочарование: строительство у школьного стадиона все же должно было начаться.

Спустя год Олег Климанов наконец заявил, что новостройки там точно не будет.

«Я встречался с активистами, внимательно изучил их аргументы против запланированного строительства и в итоге встал на их строну. Для решения этого вопроса с юридической точки зрения нужно было время. В итоге наших встреч и переговоров навстречу жителям пошел и застройщик. Интересы школьников и жителей микрорайона он поставил выше интересов бизнеса», - констатировал глава города.

По его словам, 1 июня 2022 года предприниматель заключил соглашение о расторжении договора аренды с комитетом по управлению имуществом администрации Заречного. 20 июня этот документ был зарегистрирован в органах государственного учета.

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Гость||

зато садик снесли у Рассвета и там навтыкают холобудин-новоделов, вырубят деревья, тьфу!

Гость||

Плявака зареченская)))

Имя: Гость
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