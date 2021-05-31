Сетевое издание|18+|Понедельник|31 мая 2021|13:21
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Общество

В Заречном жителям удалось отменить строительство жилого дома

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В Заречном жители Молодежного проезда подняли тревогу из-за грядущего строительства жилого дома. По проекту здание должно было появиться в зеленой зоне рядом со стадионом школы № 222.

Возмущение планами зареченцы выразили в социальных сетях, люди оставили комментарии под постами главы города Олега Климанова.

Выяснилось, что участок принадлежит застройщику, после возведения объекта он обещал сделать для школы новый стадион. Олег Климанов успокаивал местных жителей, отмечая, что стройка не причинит неудобств, место, где занимаются дети, огородят.

Зареченцы возражали: работы неминуемо скажутся на благоустройстве и будут мешать школьникам. Также они писали, что стадион активно используется, а территория является излюбленным местом отдыха для многих.

«Как можно взять стадион у школы и просто продать его на застройку? Это просто уму непостижимо!», «Все решают деньги. Плевать все хотели на детей. Зато призывают к ЗОЖ. Беспредел чистой воды», - высказались пользователи в паблике закрытого города в Instagram.

В пятницу, 29 мая, Олег Климанов встретился с местными жителями. 31 мая он в соцсетях объявил о своем решении.

«В соответствии с проектом планировки у школы № 222 предусматривалось строительство двух домов. Один на месте бывшего экологического центра: он уже достраивается. А второй - рядом, на соседнем участке со стадионом. В пятницу я встретился с неравнодушными жителями и внимательно выслушал их аргументы против запланированного строительства второго дома. Пообщались мы и с застройщиком. Выслушав мнение обеих сторон, я принял решение второй дом не строить», - написал Климанов.

Грядущее строительство в зеленой зоне волнует и пензенцев. Так, между домом № 17 на улице 8 Марта и № 16 на Малой Бугровке хотят возвести многоэтажку. Местные жители в течение 4 лет пытаются отвоевать территорию, считая, что району нужен парк, а не жилая застройка в непосредственной близости к их домам.

Источник — видео instagram.com/zar_info58
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Как можно взять стадион у школы и просто продать его на застройку? Это просто уму непостижимо!»
Бастрыкина подключите

Гость||

В нашей губернии происходит еще много чего, что уму непостижимо, прям буквально на каждом шагу

Гость||

Парк Ульяновых в Пензе наполовину выпилили под застройку жилых небоскребов, хотя планировали сделать центр развлечений для детей.

Гость||

Гость писал(a):

Парк Ульяновых в Пензе наполовину выпилили под застройку жилых небоскребов, хотя планировали сделать центр развлечений для детей.
Обманули, кто строил?

Имя: Гость
Комментарий:

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