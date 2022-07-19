Общество

Пензенцам рассказали, зачем с виду хорошие бордюры меняют на новые

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Во вторник, 19 июля, администрация Пензы объяснила подписчикам губернатора во «ВКонтакте», зачем с виду хорошие бордюры нужно менять на новые при ремонте дороги.

Так представитель мэрии отреагировал на жалобу пользователя Евгения Л.: «У себя в городе сделайте дороги нормальные. Одних бордюров навтыкали».

«Уважаемый Евгений. Замена бордюра необходима для достижения необходимого уклона дорожного полотна даже при отсутствии видимых разрушений тела самого бордюрного камня в связи с прямой зависимостью высоты установки бордюрного камня и поверхности дорожного покрытия», - говорится в ответе.

В мэрии напомнили, что функции бордюра - разграничение дорожного полотна и тротуара (или газона), целенаправленный отвод талой и дождевой воды в сети ливневой канализации.

«Согласно п. 4.4.5 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», отдельные бортовые камни подлежат замене, если их открытая поверхность имеет разрушения более чем на 20% площади или на поверхности имеются сколы глубиной более 3 см. Не допускается отклонение бортового камня от его проектного положения», - добавили в администрации Пензы.

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Гость||

Тогда почему не меняют бордюры которые разбиты почти полностью, аж арматура из них торчит? таких в городе полным полно! Меняют почему то целые на вид.

Гость||

Теперь вот РАССКАЗАЛИ )))))

Гость||

Ну вот ,мне обьяснили и мне стало сразу понятно.

Гость||

Дело Ивана растет и процветает!

Гость||

Бред полный, отмывание полное

Гость||

penzainform.ru писал(a):

целенаправленный отвод талой и дождевой воды в сети ливневой канализации.
, которой в городе просто нет. )))

Гость||

Ответ такой: "Паматушто!".

Гость||

Пилите Шура, пилите...

Имя: Гость
Комментарий:

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