Жители Спутника отметили пятилетие колеса обозрения

18.07.2022 | 16:33

Праздником для всего микрорайона оказался день рождения аттракциона. Один из самых узнаваемых символов Города Спутника - колесо обозрения - отметил пятилетие своего появления в местном парке.

В 2017 году его открытие тоже было праздником. Настолько же заметным, насколько само колесо в эти пять лет оставалось заметной точкой притяжения людей.

Из его панорамных кабинок Спутником и окрестностями с высоты в 36 метров любовались и юные жители, и именитые гости.

Конкурсы для детей и взрослых, концерт и салют стали подарками от именинника жителям и гостям микрорайона.

Следует отметить, что парк Спутника продолжает развиваться и скоро порадует и новыми аттракционами. Но старые останутся такими же любимыми.