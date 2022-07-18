Жителей улицы Плеханова успокоили насчет возведения высотки

18.07.2022 | 20:50

Дома в квадрате многоэтажек на Плеханова не будет. Министерство градостроительства и архитектуры области успокоило пензенцев. Жители волновались, что на участке рядом с Плеханова, 6, 10, 12 и 14 возведут высотку. Первоначально информация якобы исходила от собственника.

«Он приглашает нас к министру архитектуры и строительства Итальянцеву Александру Петровичу. Александр Петрович разговаривал с нами, что по плану нельзя строить в наших дворах 16-этажку, можно только какое-то административное здание», - сообщила старшая по дому № 10 на ул. Плеханова Вера Ащина.

Население ближайших домов забеспокоилось. Расстояние между строениями небольшое. Еще одна высотка посередине украдет все свободное пространство.

«Коммуникации все старые. Уже есть жилой комплекс, давно сформировавшийся. 16-этажный дом наши коммуникации не потянут», - рассказала жительница дома № 10 на ул. Плеханова Дарья Савалина.

За ограждением - сооружение, в котором прежде находилась коммунальная организация, а потом МУП «Аншлаг». Рекламное агентство выехало, здание и участок муниципалитет выставил на торги. 15 соток стали частной собственностью. Разумеется, владелец будет осваивать территорию. Но какой именно объект возведет, еще неизвестно, сообщил он журналистам 11 канала.

В министерстве градостроительства и архитектуры области прокомментировали официально: заявления на выдачу разрешения на сооружение 16-этажного дома по улице Плеханова не поступало.