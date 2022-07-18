Сетевое издание|18+|Понедельник|18 июл 2022|21:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Общество

Жителей улицы Плеханова успокоили насчет возведения высотки

Печать
Telegram

Дома в квадрате многоэтажек на Плеханова не будет. Министерство градостроительства и архитектуры области успокоило пензенцев. Жители волновались, что на участке рядом с Плеханова, 6, 10, 12 и 14 возведут высотку. Первоначально информация якобы исходила от собственника.

«Он приглашает нас к министру архитектуры и строительства Итальянцеву Александру Петровичу. Александр Петрович разговаривал с нами, что по плану нельзя строить в наших дворах 16-этажку, можно только какое-то административное здание», - сообщила старшая по дому № 10 на ул. Плеханова Вера Ащина.

Население ближайших домов забеспокоилось. Расстояние между строениями небольшое. Еще одна высотка посередине украдет все свободное пространство.

«Коммуникации все старые. Уже есть жилой комплекс, давно сформировавшийся. 16-этажный дом наши коммуникации не потянут», - рассказала жительница дома № 10 на ул. Плеханова Дарья Савалина.

За ограждением - сооружение, в котором прежде находилась коммунальная организация, а потом МУП «Аншлаг». Рекламное агентство выехало, здание и участок муниципалитет выставил на торги. 15 соток стали частной собственностью. Разумеется, владелец будет осваивать территорию. Но какой именно объект возведет, еще неизвестно, сообщил он журналистам 11 канала.

В министерстве градостроительства и архитектуры области прокомментировали официально: заявления на выдачу разрешения на сооружение 16-этажного дома по улице Плеханова не поступало.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте