Шесть пензенских НКО выиграли 28 млн рублей на свои проекты

Шесть некоммерческих организаций из Пензенской области признаны победителями первого в 2026 году конкурса Фонда президентских грантов. Они выиграли в общей сложности 28 млн 326 тыс. 273 рубля. Всего от региона подавалось 49 заявок.

Так, грант в размере 12 млн 45 тыс. 664 рублей получит автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи».

«Средства будут направлены на реализацию проекта «Новый ты». Это курс адаптации к мирной жизни бойцов и ветеранов СВО, организованный на базе арт-поместья «Новые берега». Цель мероприятий - формирование позитивной модели социального поведения у бойцов, принимавших участие в специальной военной операции, получивших инвалидность по причине военный травмы, на основе масштабирования методики интенсивной социальной реабилитации», - рассказали в областном правительстве.

9 млн 159 тыс. 99 рублей выиграло региональное отделение Российского детского фонда. Деньги потратят на проект «Дети в семье. Регион 58», который предусматривает комплексную помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

4 млн 608 тыс. 164 рубля достанутся благотворительному фонду «Эра добра» на проект «Добро на новые территории». Он направлен на улучшение качества жизни в новых регионах через оказание вещевой помощи.

991 399 рублей получит АНО «Спасение надежды» на проект «Навигатор надежды: дорожная карта создания кризисных центров для семей».

909 455 рублей достанутся региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Союз засечного боя Пензенской области» на проект «Сурский воин», который представляет собой серию турниров, обучающих семинаров и сборов по засечному бою.

Наконец, 612 491 рубль выиграла НКО поддержки семьи и духовно-нравственного просвещения «Верба» на детский образовательный проект «Синица». В его рамках многодетным семьям с низким уровнем дохода помогут в подготовке детей к школе, их эстетическом развитии. Также речь идет о решении психологических проблем детей и подростков.

Финансирование поддержанных проектов начнется с февраля, сообщается на сайте Фонда президентских грантов.