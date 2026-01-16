Шесть пензенских НКО выиграли 28 млн рублей на свои проекты

Общество

Шесть пензенских НКО выиграли 28 млн рублей на свои проекты
Печать
Telegram

Шесть некоммерческих организаций из Пензенской области признаны победителями первого в 2026 году конкурса Фонда президентских грантов. Они выиграли в общей сложности 28 млн 326 тыс. 273 рубля. Всего от региона подавалось 49 заявок.

Так, грант в размере 12 млн 45 тыс. 664 рублей получит автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи».

«Средства будут направлены на реализацию проекта «Новый ты». Это курс адаптации к мирной жизни бойцов и ветеранов СВО, организованный на базе арт-поместья «Новые берега». Цель мероприятий - формирование позитивной модели социального поведения у бойцов, принимавших участие в специальной военной операции, получивших инвалидность по причине военный травмы, на основе масштабирования методики интенсивной социальной реабилитации», - рассказали в областном правительстве.

9 млн 159 тыс. 99 рублей выиграло региональное отделение Российского детского фонда. Деньги потратят на проект «Дети в семье. Регион 58», который предусматривает комплексную помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

4 млн 608 тыс. 164 рубля достанутся благотворительному фонду «Эра добра» на проект «Добро на новые территории». Он направлен на улучшение качества жизни в новых регионах через оказание вещевой помощи.

991 399 рублей получит АНО «Спасение надежды» на проект «Навигатор надежды: дорожная карта создания кризисных центров для семей».

909 455 рублей достанутся региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Союз засечного боя Пензенской области» на проект «Сурский воин», который представляет собой серию турниров, обучающих семинаров и сборов по засечному бою.

Наконец, 612 491 рубль выиграла НКО поддержки семьи и духовно-нравственного просвещения «Верба» на детский образовательный проект «Синица». В его рамках многодетным семьям с низким уровнем дохода помогут в подготовке детей к школе, их эстетическом развитии. Также речь идет о решении психологических проблем детей и подростков.

Финансирование поддержанных проектов начнется с февраля, сообщается на сайте Фонда президентских грантов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
грант фонд проект
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!