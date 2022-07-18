Сетевое издание|18+|Понедельник|18 июл 2022|10:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензенской области вновь ожидается гроза, возможен град

Печать
Telegram

В понедельник, 18 июля, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности.

Об этом проинформировали в главном региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Пензенского гидрометеоцентра.

«Местами по Пензенской области ожидается гроза, днем местами сильный дождь, порывы западного ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

В целом ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем +20...+25 ºС.

Накануне, 17 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что 18-го числа в Пензенской, Липецкой, Ульяновской, Саратовской и Самарской областях прогнозируется сильный грозовой дождь, град и порывы ветра до 15-20 м/с.

При приближении грозы спасатели рекомендуют закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, не растапливать печь в частном доме, не разговаривать по телефону, отключить бытовые электроприборы. Во время ударов молнии не следует близко подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне.

В лесу нельзя укрываться под высокими деревьями, особенно соснами, дубами и тополями. Нужно найти участок с низкой растительностью. У водоема рекомендуется отойти от берега и спуститься с возвышенности в низину. В открытом поле лучше сесть на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.

Автомобилистам и пассажирам не следует покидать машину - нужно закрыть окна и опустить антенну радиоприемника.

14 июля в Мокшанском районе во время грозы молния убила 37-летнего пастуха, который верхом на лошади вместе с напарником перегонял скот.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 
Гость||

Летом и дождик? Да вы чтооооооо?

Гость||

Дежуришь тут, да???

Гость||

А ты следишь тут, да?

Гость||

А ты вопросом на вопрос, иврей да?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте