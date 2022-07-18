В Пензенской области вновь ожидается гроза, возможен град

18.07.2022 | 09:20

В понедельник, 18 июля, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности.

Об этом проинформировали в главном региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Пензенского гидрометеоцентра.

«Местами по Пензенской области ожидается гроза, днем местами сильный дождь, порывы западного ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

В целом ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем +20...+25 ºС.

Накануне, 17 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что 18-го числа в Пензенской, Липецкой, Ульяновской, Саратовской и Самарской областях прогнозируется сильный грозовой дождь, град и порывы ветра до 15-20 м/с.

При приближении грозы спасатели рекомендуют закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, не растапливать печь в частном доме, не разговаривать по телефону, отключить бытовые электроприборы. Во время ударов молнии не следует близко подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне.

В лесу нельзя укрываться под высокими деревьями, особенно соснами, дубами и тополями. Нужно найти участок с низкой растительностью. У водоема рекомендуется отойти от берега и спуститься с возвышенности в низину. В открытом поле лучше сесть на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.

Автомобилистам и пассажирам не следует покидать машину - нужно закрыть окна и опустить антенну радиоприемника.

14 июля в Мокшанском районе во время грозы молния убила 37-летнего пастуха, который верхом на лошади вместе с напарником перегонял скот.