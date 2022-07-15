Происшествия

Мокшанский пастух скакал на лошади во время удара молнии

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Трагедией обернулся разгул стихии на территории Мокшанского района, в нескольких километрах от поселка Мирного. В 37-летнего пастуха, скакавшего по полю на лошади, попал электрический разряд. Мужчина скончался на месте происшествия.

«Он вместе со вторым пастухом перегонял скот. В настоящий момент следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Пока представители правоохранительных органов занимаются этим случаем, силы работников коммунальных служб, районных администраций брошены на устранение последствий. В проезде Некрасова двор одного из частных домовладений ушел под воду. По словам хозяйки, такое случилось впервые.

«По фундамент уже», - отметила Валентина Булгакова.

Сосчитать поврежденные зеленые насаждения пока никто не берется. Информация о поваленных деревьях и ветках поступает от жителей в постоянном режиме. На Коммунистической над внутриквартальным проездом навис тополь. Старые деревья умирают стоя.

«Кого-то пришибет! И тогда сразу начнут: все умные, все грамотные», - пожаловался пензенец.

Там, где слышен звук бензопилы, орудуют бригады «Зеленого хозяйства». Судя по количеству заявок, работы у них хватает.

Недавняя непогода практически не оставила шансов «Пензе» - арт-объект на Юбилейной площади был повален сильными порывами ветра. Это уже не первый раз, когда буквы опрокидываются.

Областной центр приходит в себя. Правда, по некоторым улицам даже в ясную погоду бегут потоки, словно только что прошел ливень.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

А Лошадь??? Что с лошадью???

Гость||

Красивая смерть .Войдет в легенды. Как мифический герой на Пегасе был сражен стрелой Зевса..

Гость||

Гость писал(a):

А Лошадь??? Что с лошадью???
С лошадью все в порядке, отделалась легким испугом. Между ней и всадником был проложен диэлектрик (седло), воспрепятствовавший протеканию электрического разряда из тела всадника в тело лошади.

Гость||

В натуре, а слошалью, то че?

Гость||

Тоже переживаю за лошадку

Гость||

Все нормально со мной. Пишут вот теперь.

Гость||

Зёрна пришлите побольше и сена свежего. Стресс у меня.

Имя: Гость
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