Мокшанский пастух скакал на лошади во время удара молнии

15.07.2022 | 18:32

Трагедией обернулся разгул стихии на территории Мокшанского района, в нескольких километрах от поселка Мирного. В 37-летнего пастуха, скакавшего по полю на лошади, попал электрический разряд. Мужчина скончался на месте происшествия.

«Он вместе со вторым пастухом перегонял скот. В настоящий момент следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Пока представители правоохранительных органов занимаются этим случаем, силы работников коммунальных служб, районных администраций брошены на устранение последствий. В проезде Некрасова двор одного из частных домовладений ушел под воду. По словам хозяйки, такое случилось впервые.

«По фундамент уже», - отметила Валентина Булгакова.

Сосчитать поврежденные зеленые насаждения пока никто не берется. Информация о поваленных деревьях и ветках поступает от жителей в постоянном режиме. На Коммунистической над внутриквартальным проездом навис тополь. Старые деревья умирают стоя.

«Кого-то пришибет! И тогда сразу начнут: все умные, все грамотные», - пожаловался пензенец.

Там, где слышен звук бензопилы, орудуют бригады «Зеленого хозяйства». Судя по количеству заявок, работы у них хватает.

Недавняя непогода практически не оставила шансов «Пензе» - арт-объект на Юбилейной площади был повален сильными порывами ветра. Это уже не первый раз, когда буквы опрокидываются.

Областной центр приходит в себя. Правда, по некоторым улицам даже в ясную погоду бегут потоки, словно только что прошел ливень.