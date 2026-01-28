Названы продукты, ускоряющие старение организма

Общество

Названы продукты, ускоряющие старение организма
Человек быстрее стареет, если употребляет неправильную еду - ультраобработанные продукты. Тему прокомментировала эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале.

«Исследований на эту тему накопилось столько, что они уже не спорят друг с другом, а просто подтверждают одни и те же выводы», - подчеркнула она.

По словам врача, в одном из последних экспериментов пожилые люди (65+) резко сократили долю ультраобработанных продуктов в рационе (до 15% калорий вместо привычных 50%), что привело к заметным положительным изменениям. У участников снизился вес, улучшились чувствительность к инсулину, профиль холестерина и упали маркеры воспаления.

Ультраобработанные продукты - это чипсы, сладкие напитки, готовые блюда, снеки. Кроме калорий, они содержат добавки и технологические ингредиенты, с которыми организму сложно справляться.

«Вывод без сюрпризов: чем больше в рационе промышленной еды, тем быстрее организм изнашивается», - резюмировала эндокринолог.

