С начала года при пожарах погибли 7 жителей Пензенской области

С начала года на территории Пензенской области ликвидировано уже 111 пожаров. Это на 48% больше, чем в январе 2025-го, уточнили в региональном ГУ МЧС. Погибли 7 человек.

В частности, 26 января огонь унес жизнь 53-летнего мужчины в Шемышейском районе, 24-го - 63-летнего пенсионера в Бессоновском. 17-го числа в Мокшанском районе погибли двое, 56-летний мужчина и 52-летняя женщина.

При пожарах получили травмы 5 человек. Одной из них стала 56-летняя жительница поселка Башмаково, где загорелись деревянный дом и пристрой.

Сотрудникам МЧС удалось спасти 5 человек (в том числе 2 женщин и подростка 23 января в Каменке) и эвакуировать 94.

«Основными причинами пожаров явились нарушение правил устройства и эксплуатации печного или электрического оборудования, а также неосторожное обращение с огнем», - констатировали в пресс-службе ведомства.

В ГУ МЧС напомнили, что в холода следует быть особенно внимательными к отопительным приборам, не допускать перекала печи и перегрузки электросети.