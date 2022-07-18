В Пензе утвердили порядок оповещения мэра о происшествиях

18.07.2022 | 09:50

В Пензе утвержден порядок информирования мэра о происшествиях. Постановление подписал в пятницу, 15 июля, сам Александр Басенко.

Согласно документу, «порядок определяет правила информирования главы администрации города Пензы о происшествиях, произошедших на территории города Пензы, в том числе с участием несовершеннолетних лиц».

Планируется, что оперативное оповещение мэра позволит своевременно принимать меры по предупреждению и ликвидации инцидентов, оценивать их последствия.

Устное информирование (по телефону) должно происходить в течение пяти минут с момента поступления сведений, письменное (по электронной почте) - в течение получаса.

Замглавы администрации будут сообщать о происшествиях мэру (или и. о.) и его первому заму. Руководители иных органов местного самоуправления - мэру, первому заму, замглавы по городскому хозяйству и в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Директора МУПов - заместителям главы администрации, учредителям и ЕДДС.

Те же лица будут информировать начальство о принятых после происшествия мерах.