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Общество

В Пензе утвердили порядок оповещения мэра о происшествиях

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В Пензе утвержден порядок информирования мэра о происшествиях. Постановление подписал в пятницу, 15 июля, сам Александр Басенко.

Согласно документу, «порядок определяет правила информирования главы администрации города Пензы о происшествиях, произошедших на территории города Пензы, в том числе с участием несовершеннолетних лиц».

Планируется, что оперативное оповещение мэра позволит своевременно принимать меры по предупреждению и ликвидации инцидентов, оценивать их последствия.

Устное информирование (по телефону) должно происходить в течение пяти минут с момента поступления сведений, письменное (по электронной почте) - в течение получаса.

Замглавы администрации будут сообщать о происшествиях мэру (или и. о.) и его первому заму. Руководители иных органов местного самоуправления - мэру, первому заму, замглавы по городскому хозяйству и в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Директора МУПов - заместителям главы администрации, учредителям и ЕДДС.

Те же лица будут информировать начальство о принятых после происшествия мерах.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Планируется, что оперативное оповещение мэра позволит своевременно
А до этого могли не оповестить оперативно?

Гость||

Да сам мэр что-то пропадает часто, на него на самого надо браслет одеть, чтоб в случае ЧП хоть знать где он

Гость||

Шедеврально! Кто-то получит премию за данную новацию?

Гость||

Что конкретно это изменит? Да даже если он жить будет у себя в кабинете, лучше все равно не станет.

Гость||

А порядок информирования о принятых после происшествия мерах есть? Друг интересуется.

Гость||

Премию ему за такое изобретение !

Гость||

Теперь заживём! Настоящее новаторство! Предшественники до такого не додумались... И где теперь они?

Гость||

Всё это - БОТВА.

Имя: Гость
Комментарий:

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