В Кузнецке ограничат движение по путепроводу на улице Стекловской

18.07.2022 | 16:51

Со вторника, 19 июля, в Кузнецке будет ограничено движение по путепроводу на улице Стекловской.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, это связано с ремонтными работами по замене железного ограждения на мосту.

Водителей просят с пониманием отнестись к данным обстоятельствам и по возможности планировать поездки по объездным маршрутам.

Ограничение движение транспорта по автомобильном мосту продлится до 21 июля.

Путепровод на Стекловской улице связывает несколько районов Кузнецка. Его начали реконструировать весной 2021 года. Сейчас работы находятся на завершающем этапе.