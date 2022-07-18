Сетевое издание|18+|Понедельник|18 июл 2022|18:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Кузнецке ограничат движение по путепроводу на улице Стекловской

Печать
Telegram

Со вторника, 19 июля, в Кузнецке будет ограничено движение по путепроводу на улице Стекловской.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, это связано с ремонтными работами по замене железного ограждения на мосту.

Водителей просят с пониманием отнестись к данным обстоятельствам и по возможности планировать поездки по объездным маршрутам.

Ограничение движение транспорта по автомобильном мосту продлится до 21 июля.

Путепровод на Стекловской улице связывает несколько районов Кузнецка. Его начали реконструировать весной 2021 года. Сейчас работы находятся на завершающем этапе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото gorodkuzneck.ru
0
0
0
 
Гость||

2 год уже отремонтировать не могут этот мост.

Гость||

иеще 10 лет будут ремонтировать все равно ни кто не спросит а местные жители будут терпеть

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте