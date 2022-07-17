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Общество

Уход с рынка и новые правила: все основные изменения из-за санкций

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С началом специальной военной операции на Украине 24 февраля и объявленными в связи с этим санкциями оказалась запущена цепочка блокировок, уходов с рынка и различных изменений в социально-экономической, финансовой, культурной и других сферах жизни россиян, в том числе жителей Пензенской области. PenzaInform.ru предлагает проследить за ними.

15 июля

- Известный польский производитель замороженных овощей, фруктов и ягод Hortex ушел из России и передал бизнес своей операционной компании в РФ «Ортика фрозен фудс» ГК «Агама».

14 июля

- В Евросоюзе обсуждают возможность снятия санкций с ряда российских граждан: европейские юристы выяснили, что для введения ограничительных мер не было достаточных оснований.

- Евросоюз планирует ввести седьмой антироссийский пакет санкций на этой неделе.

13 июля

- Сотрудникам магазинов испанского ретейлера Zara дали работу на складах маркетплейса Wildberries после приостановки деятельности бренда на территории России.

11 июля

- Компания Electrolux Professional (оборудование для профессиональной кухни и прачечной) объявила о прекращении деятельности в РФ, бизнес планируется продать местному топ-менеджменту.

10 июля

- Российским легкоатлетам запретили ехать на чемпионат мира (он пройдет в США) даже в нейтральном статусе.

5 июля

- Американская компания Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut, сообщила, что намерена продать российские рестораны KFC местному оператору, а после полностью уйти из России.

2 июля

- Кинокомпания Universal Pictures объявила, что закроет российский офис, а ее операции будут свернуты в течение нескольких месяцев.

1 июля

- Евросоюз начал разрабатывать введение ограничений в отношении российского золота.

Можно также ознакомиться с решениями, принятыми в марте, апреле, мае, июне.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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