Пензенцы старшего возраста получают белую зарплату, а молодежь - черную

15.07.2022 | 11:36

83% работников Пензенской области, опрошенных службой исследований компании hh.ru, получают официальную заработную плату. Для сравнения: в 2016-м белую зарплату получали 56% респондентов региона.

Еще 10% опрошенных в 2022 году получают так называемую серую зарплату - частично официально, частично нет. У оставшихся 7% вся зарплата черная, то есть неофициальная.

Зарплату «в конверте» сегодня чаще всего получают сотрудники 18-24 лет (19% из них назвали этот вариант). Полностью белая зарплата - обычно у людей 55 лет и старше (74%).

Среди разных профессиональных сфер полностью официальный заработок - у большей части госслужащих (98%). Кроме того, в пятерку «белых» сфер вошли добыча сырья (95%), банки, инвестиции, лизинг (91%), наука, образование (86%) и ИТ, интернет, телеком (82%).

С серым доходом чаще всего сталкиваются специалисты по закупкам (35%), представители сферы туризма и общепита (33%), а также высший менеджмент (31%).

Черная зарплата распространена среди начинающих специалистов и студентов (27%), в сферах искусства и медиа (25%), туризма и общепита (24%).

По сравнению с 2016 годом доля белых зарплат в Пензенской области больше всего (на 20 пунктов) выросла в отраслях медицины и фармацевтики (до 81%) и ИТ, интернета, телекома (до 82%).