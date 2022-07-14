Коммерческие площади в «Арбековской заставе»: удобно бизнесу и жителям

14.07.2022 | 15:54

ЖК «Арбековская застава» - динамично развивающийся район, в котором много молодых семей с детьми, здесь проживают более 10 000 человек. ЖК отличает развитая инфраструктура и хорошая транспортная доступность. В формировании комфортной среды большую роль играет коммерческий сектор.

Для жителей важно, когда торговые точки и коммерческие помещения находятся в шаговой доступности - это очень удобно. Например, в многоуровневом паркинг-центре ЖК «Арбековская застава» расположена торговая галерея Garage с современными помещениями для бизнеса с готовой отделкой. Поставив автомобиль в паркинг, можно спуститься на лифте к торговым павильонам.

Рядом с паркингом находятся сданные в эксплуатацию дома и пешеходная аллея. Она сегодня является центром притяжения всех жителей микрорайона, здесь хорошие детские площадки, много места для прогулок и отдыха. На аллее смонтированы новые торговые павильоны, которые можно не только арендовать, но и приобрести в собственность.

В 11-м строении 6-го и 7-го микрорайона Арбеково для аренды и покупки доступны как строящиеся, так и готовые помещения.

Все они имеют высокую проходимость, это не только выгодно для бизнесменов, но и удобно для жителей с точки зрения доступности магазинов и услуг. Рядом с домами находится школа № 78 и остановки общественного транспорта, что обеспечивает постоянный трафик покупателей.

В ЖК «Арбековская застава» уже открыты продуктовые магазины, магазин по продаже косметики и бытовой химии, аптека, точка выдачи интернет-заказов, центры детского развития, розничные магазины и предприятия сферы услуг.

Группа компаний «Территория жизни» активно развивает коммерческий сектор «Арбековской заставы» и создает удобные условия для владельцев бизнеса.

Преимущества:

- широкий выбор помещений разной площади под любые бизнес-проекты: от небольшого кафе (от 18 кв. м) до медицинского центра;

- высокая степень готовности домов позволит быстро подготовить помещение и сразу начать работу;

- действует акция «Въезжай легко», которая гарантирует бесплатный период аренды при условии заключения долгосрочного контракта минимум на 11 месяцев.

«Отдельно стоит отметить, что представители бизнеса активно участвуют в жизни микрорайона - в развлекательных мероприятиях, праздниках двора, розыгрышах призов. Последний прошел 10 июля. На таких мероприятиях всегда интересная программа, детская анимация, мастер-классы, дегустация продуктов. Жители рады получить возможность выиграть ценные призы от наших партнеров», - отметил руководитель отдела продаж коммерческой недвижимости ГК «Территория жизни» Дамир Хозинов.

По его словам, совместно с застройщиком владельцы бизнеса принимают участие в крупных общегородских мероприятиях: спортивных турнирах, фестивалях «Лугофест» и «Территория чудес».

О том, какой бизнес сейчас выгодно открывать в «Арбековской заставе», можно судить по предпочтениям жителей: будут востребованы детские центры развития, магазины по продаже детских товаров, парикмахерские, кондитерские, кофейни и предприятия сферы услуг для молодых семей с детьми.

Менеджеры помогут подобрать идеальное помещение под конкретное направление деятельности. Оставить заявку можно на сайте commercial.trzh.pro и по телефону 39-00-00.

Подборка актуальных вариантов помещений на выгодных условиях:

- строение № 15, ул. 65-летия Победы, 27: помещение № 2, 104 кв. м;

- строение № 6, ул. Генерала Глазунова, 21: помещение № 1, 119,7 кв. м;

- строение № 9, ул. Генерала Глазунова, 9: помещение № 4, 69,3 кв. м;

- строение № 11, 6-й микрорайон, 4-я очередь: помещение № 4, 210 кв. м.

* В рамках акции «Въезжай легко» арендаторам коммерческих помещений в ЖК «Арбековская застава» предоставляется бесплатный период аренды на 2 месяца при условии заключения долгосрочного контракта на 11 месяцев. При заключении контракта арендатор должен заплатить обеспечительный взнос за 3 месяца аренды помещения. По истечении 11 месяцев арендатору возвращается уплаченная сумма взноса. Подробности по телефону +7(8412) 39-00-00.