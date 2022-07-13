Общество

Горводоканал построил новый коллектор на проспекте Строителей

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Строительство участка коллектора на проспекте Строителей - один из значимых для Пензы проектов, который реализован благодаря Горводоканалу. Труба большого диаметра проложена не под автомобильной дорогой, а между газоном и тротуаром в границах улиц Глазунова - Лозицкой. Сточная система запущена в работу.

«Была разработана проектно-сметная документация, проторгована, заключен договор на строительно-монтажные работы. Сейчас мы уже завершили полностью работы по перекладке участка - порядка 900 метров канализационного коллектора - на новый», - сообщил главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Александр Наголюк.

О проблемах, связанных с провалом грунта на проезжей части проспекта Строителей по нечетной стороне, автомобилисты могут забыть. Старый коллектор, прослуживший не один десяток лет, выведен из эксплуатации.

Осенью 2021-го на проспекте Строителей методом горизонтального бурения начали прокладывать трубу, позже выполнили врезки в построенный участок коллектора.

Канализационной системе города в настоящее время уделяется повышенное внимание. Горводоканал заключил договор с компанией из Санкт-Петербурга, которая выполняет комплекс мероприятий по оценке состояния сетевого хозяйства.

«Мы уже произвели промывку коллектора по улице Клары Цеткин, после этого выполнили видеодиагностику, где было обнаружено, что свод коллектора уже не имеет несущей способности. Поэтому нами было принято решение о перекладке участка порядка 250 метров, эту работу мы также сделали», - отметил Александр Наголюк.

В распоряжении Горводоканала - пять гидродинамических машин, которые в постоянном режиме осуществляют промывку системы от загрязнений, снижающих пропускную способность труб. Пензенцы порой спускают в канализацию такое, что даже сотрудники с огромным опытом работы в коммунальной сфере пребывают в замешательстве.

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