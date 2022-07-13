Общество

Банк «Кузнецкий» расширил ассортимент памятных монет

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Банк «Кузнецкий» пополнил серию «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» серебряной монетой «И. Н. Кожедуб» номиналом 2 рубля (проба сплава 925/1000).

Реверс представлен в виде рельефного изображения портрета трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба и медалей «Золотая звезда» на фоне выполненных в технике лазерного матирования силуэтов летящих самолетов и стилизованных изображений следов полета.

Следующая новинка - серебряная монета «100-летие образования Республики Адыгея» номиналом 3 рубля (проба сплава 925/1000). На зеркальном поле диска рельефное изображение в технике лазерного матирования изображения композиционных элементов герба Республики Адыгея.

В коллекцию серии «Исторические события» добавлена серебряная монета «450-летие битвы при Молодях» номиналом 3 рубля (проба сплава 925/1000).

На ней изображены русские полководцы - князья Михаил Воротынский и Дмитрий Хворостин с аллегориями славы, верности царю и победы над противником, а также выполненные рельефом и в технике лазерного матирования изображения гуляй-города, скачущих всадников, воинов с оружием и развевающимся знаменем.

И наконец, монеты серии «Российская (советская) мультипликация», выпущенные в двух вариантах: серебряная монета номиналом 3 рубля (проба сплава 925/1000) и монета из медно-никелевого сплава номиналом 25 рублей.

На обеих реверс выполнен в цвете рельефного изображения персонажей мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк» на фоне панорамы Тридевятого царства; вверху надпись в две строки: «Иван Царевич и Серый Волк».

Монеты отчеканены в Москве и Санкт-Петербурге, выпущены в 2022 г. Они будут отлично дополнять коллекцию или станут эксклюзивным подарком на любой праздник.

Более подробную информацию можно получить в головном офисе банка, на сайте www.kuzbank.ru в разделе «Монеты» или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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