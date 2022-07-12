В пензенском центре занятости организовали ярмарку вакансий

12.07.2022 | 18:52

В городском центре занятости организовали ярмарку вакансий. Пензенцам, которые хотят трудоустроиться, предоставили возможность сделать выбор из предложенных вариантов.

«Вакансии у нас в различных сферах - от промышленности до торговли. Средняя зарплата варьируется от 20 до 60 тысяч», - сообщила начальник отдела Центра занятости г. Пензы Валентина Чайка.

«Я обратилась в центр занятости, чтобы мне помогли составить грамотное резюме. В данный момент я рассматриваю место пресс-секретаря - у меня за плечами багаж знаний как секретаря, пресс-секретаря, администратора. Также работала бухгалтером, но, к сожалению, это не мое», - рассказала соискатель Ксения Колесникова.

С 2022-го центр занятости начал функционировать в новом формате. Помимо того что в помещении был произведен ремонт, еще и активно внедряют современные цифровые платформы.

«На портале «Работа в России» есть возможность заранее подобрать для работодателя пул потенциальных соискателей, равно как и для соискателя - подобрать пул потенциальных работодателей, чтобы, приходя на ярмарку вакансий, было из чего выбирать. Сюда люди приходят не столько вслепую, сколько уже окончательно определиться. С другой стороны, не исключен тот выбор, когда потенциальный соискатель приходит просто посмотреть на возможные вакансии», - отметил заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Дмитрий Матвеев.

По данным представителей регионального минтруда, в базе данных - более 13 тысяч предложений от пензенских предприятий, куда требуются специалисты разных профессий.

«На начало года безработных граждан было свыше 5 тысяч, сейчас это количество снизилось до 4 тысяч», - подчеркнул Дмитрий Матвеев.

Те, кто подыскивает место, получают пособие. Его максимальный размер составляет 12 792 рубля - столько безработные получают в первые три месяца. Затем сумма выплаты уменьшается.