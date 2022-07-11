В Пензе простились с заслуженным тренером России Олегом Балашовым

11.07.2022 | 19:14

У Спасского кафедрального собора собрались спортсмены, ветераны, наставники местных атлетов. Они пришли, чтобы попрощаться с основателем пензенского регби, заслуженным тренером России Олегом Балашовым, который скончался на 77-м году жизни после тяжелой болезни.

«С нуля создал команду. В 1963 году на стадионе ВЭМ начиналась эта команда. Этот вид спорта, новый для Пензы, сейчас является основным в нашем городе, единственным клубом, который играет в Премьер-лиге и является чемпионом России и призером чемпионата России. Давал советы, поддерживал команду и очень был доволен и рад, что что-то у нас получилось за столь короткий срок. «Локомотив» стал продолжателем его традиций. Надеемся и будем стараться продолжать его дело», - сообщил генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

Балашов на протяжении многих лет являлся играющим тренером команды ВЭМ, которая со временем стала называться «Пенза». Олег Александрович был наставником национальной сборной. Местным клубом руководил до 2008 года.

Ветеран пензенского регби Владимир Минаев прекрасно помнит, с чего все начиналось.

«Из Москвы привез он, там увидел и привез. И началось у нас развитие этого вида спорта. Еще в то время тренер ВВА имени Гагарина - он его здесь натаскивал, подсказывал ему», - отметил Владимир Минаев.

Похоронили основателя пензенского регби на Аллее славы Новозападного кладбища.